Las claves de este 5 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

La agenda informativa de este jueves deja decisiones políticas que generan debate, alertas en el sistema educativo, movimientos clave para los estudiantes y noticias deportivas que miran hacia el Mundial 2026.

- Meduca presenta denuncia por diplomas presuntamente falsos:

El Ministerio de Educación interpuso una denuncia ante el Ministerio Público tras el hallazgo de 16 diplomas que podrían ser falsos en el proceso de Concurso Masivo de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.

La institución rechazó categóricamente estas prácticas y reiteró que quienes aspiren a ejercer la docencia deben cumplir con los principios de ética y legalidad establecidos en el sistema educativo.

- Concluye el tercer pago del PASE-U:

Este viernes 6 de febrero es el último día de cobro del tercer desembolso del subsidio educativo PASE-U 2025 en provincias como Colón y Veraguas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los pagos se han realizado progresivamente y recordó a los beneficiarios que consulten el calendario oficial y los puntos de cobro indicados en su cronograma.

- Asamblea rechaza citar al administrador de la AMP:

La Asamblea Nacional rechazó, por una estrecha votación, citar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que explique la transición y acciones tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports.

El debate se centró en la transparencia del proceso, con diputados a favor de la convocatoria y otros defendiendo la actuación del Ejecutivo.

- Acodeco lanza campaña para evitar fraudes en paquetes al Mundial:

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), junto con la Autoridad de Turismo de Panamá y la Federación Panameña de Fútbol, presentó la campaña “Panameño que no te metan un gol” para orientar y proteger a los consumidores ante posibles fraudes y engaños en la compra de paquetes de viaje y boletos rumbo al Mundial de Fútbol 2026, que generará un movimiento masivo de aficionados.

- Panamá confirma doble amistoso contra Sudáfrica:

La selección nacional de fútbol anunció que disputará dos partidos amistosos contra Sudáfrica como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los encuentros se jugarán en marzo y representan una oportunidad para medir al equipo ante rivales de nivel internacional antes del torneo mundialista.