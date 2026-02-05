  1. Inicio
Información útil

Pase-U 2025: Ifarhu anuncia nuevas áreas de pago del 9 al 13 de febrero

El Ifarhu habilita nuevas regiones para el tercer pago del Pase-U.
El Ifarhu habilita nuevas regiones para el tercer pago del Pase-U. Cedida | Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/02/2026 12:32
Un nuevo pago del Pase-U será entregado por el Ifarhu a estudiantes beneficiarios desde el 9 de febrero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que realizará la entrega del tercer pago del Pase-U 2025 a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, durante la semana del 9 al 13 de febrero.

De acuerdo con la entidad, en la provincia de Panamá Oeste la jornada de pagos se llevará a cabo en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, conforme al calendario establecido.

El Ifarhu recordó que los fondos otorgados a través de este beneficio están destinados exclusivamente a la compra de útiles escolares y otros enseres necesarios para la formación académica, con el objetivo de fortalecer la permanencia y el aprovechamiento escolar de los estudiantes beneficiarios.

Requisitos para retirar los cheques del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante
Cédula del representante legal
Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

