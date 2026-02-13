Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu entregará beneficios este 14 de febrero en una región

Tal como lo establece el calendario oficial de pagos del Pase-U, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) efectuará la entrega de cheques a estudiantes de primaria, premedia y media en la comarca Ngäbe Buglé este sábado 14 de febrero.

De acuerdo con el cronograma, los pagos se están realizando en áreas de difícil acceso, específicamente en los corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.