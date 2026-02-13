  1. Inicio
Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu entregará beneficios este 14 de febrero en una región

El Ifarhu continúa con el tercer pago del Pase-U en áreas de difícil acceso.
El Ifarhu continúa con el tercer pago del Pase-U en áreas de difícil acceso. Cedida | Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 14:41
El Ifarhu realizará jornada de pago del Pase-U en corregimientos apartados de la comarca Ngäbe Buglé.

Tal como lo establece el calendario oficial de pagos del Pase-U, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) efectuará la entrega de cheques a estudiantes de primaria, premedia y media en la comarca Ngäbe Buglé este sábado 14 de febrero.

De acuerdo con el cronograma, los pagos se están realizando en áreas de difícil acceso, específicamente en los corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Requisitos para retirar el pago del Pase-U

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

