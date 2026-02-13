Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu entregará beneficios este 14 de febrero en una región

Tal como lo establece el calendario oficial de pagos del <b>Pase-U</b>, el <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> efectuará la entrega de cheques a estudiantes de primaria, premedia y media en la <b>comarca Ngäbe Buglé</b> este <b>sábado 14 de febrero</b>.De acuerdo con el cronograma, los pagos se están realizando en <b>áreas de difícil acceso</b>, específicamente en los corregimientos de <b>Tolote, Piedra Roja y Mununí</b>.Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>