Ministra Molinar niega cifra de $17 millones y aclara costo de capacitación docente

La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió este viernes 13 de febrero a la controversia surgida en torno al plan de capacitación docente de verano, luego de que circularan cuestionamientos sobre el monto destinado al programa y la provisión de alimentos durante las jornadas.

La polémica se intensificó tras declaraciones del viceministro de Educación, que fueron interpretadas como una confirmación de que se había brindado comida a los docentes.

Sin embargo, imágenes difundidas por asistentes indicaban que algunos educadores asumieron esos gastos por cuenta propia.

Ante la situación, Molinar pidió disculpas por lo ocurrido. “Yo quiero primero ofrecer disculpas; él es un ser humano como todos y nos equivocamos. Una pregunta mal entendida recibió una respuesta mal planteada”, expresó.

La titular también negó la cifra de $17 millones que circuló públicamente. “No hay tal 17 millones de dólares; la capacitación costó 1.2 millones. Estamos hablando de 156 sedes a nivel nacional, más de 1,200 capacitadores y más de 42 mil docentes capacitados”, afirmó.

Molinar explicó que el programa no incluyó almuerzos debido a limitaciones establecidas en la normativa vigente, al desarrollarse en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Según indicó, el enfoque ha sido optimizar el uso de los recursos institucionales.

”Estamos intentando estirar cada dólar. Este año tenemos un plan amplio de capacitaciones y, para que el presupuesto alcance, debemos reducir gastos”, sostuvo.

La ministra detalló que el Meduca mantiene varios frentes de inversión en formación, entre ellos el programa Entrepares, la escuela de liderazgo para directores y supervisores, la segunda etapa del rediseño curricular y fortalecimiento de la educación técnica.

”Si queremos avanzar en todos estos proyectos, tenemos que usar los recursos con eficiencia para que funcionen”, concluyó.

El programa de capacitación docente de verano forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para reforzar competencias pedagógicas antes del inicio del año escolar 2026.