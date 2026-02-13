Ministra Molinar niega cifra de $17 millones y aclara costo de capacitación docente

La <b>ministra de Educación, <a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, respondió este viernes 13 de febrero a la controversia surgida en torno al plan de capacitación docente de verano, luego de que circularan cuestionamientos sobre el monto destinado al programa y la provisión de alimentos durante las jornadas.La polémica se intensificó tras declaraciones del viceministro de Educación, que fueron interpretadas como una confirmación de que se había brindado comida a los docentes.Sin embargo, imágenes difundidas por asistentes indicaban que algunos educadores asumieron esos gastos por cuenta propia.Ante la situación, <b>Molinar pidió disculpas por lo ocurrido.</b> <i>'Yo quiero primero ofrecer disculpas; él es un ser humano como todos y nos equivocamos. Una pregunta mal entendida recibió una respuesta mal planteada'</i>, expresó.<b>La titular también negó la cifra de $17 millones que circuló públicamente</b><i><b>. </b></i><i>'No hay tal 17 millones de dólares; la capacitación costó 1.2 millones. Estamos hablando de 156 sedes a nivel nacional, más de 1,200 capacitadores y más de 42 mil docentes capacitados',</i> afirmó.<b>Molinar explicó que el programa no incluyó almuerzos debido a limitaciones establecidas en la normativa vigente</b>, al desarrollarse en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Según indicó, el enfoque ha sido optimizar el uso de los recursos institucionales.<i>'Estamos intentando estirar cada dólar. Este año tenemos un plan amplio de capacitaciones y, para que el presupuesto alcance, debemos reducir gastos',</i> sostuvo.La ministra detalló que el <b>Meduca</b> mantiene varios frentes de inversión en formación, entre ellos el programa Entrepares, la escuela de liderazgo para directores y supervisores, la segunda etapa del rediseño curricular y fortalecimiento de la educación técnica.<i>'Si queremos avanzar en todos estos proyectos, tenemos que usar los recursos con eficiencia para que funcionen',</i> concluyó.El programa de capacitación docente de verano forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para reforzar competencias pedagógicas antes del inicio del año escolar 2026.