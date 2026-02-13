Vaso de leche escolar: Meduca rechaza uso de leche en polvo importada

El Ministerio de Educación (Meduca) rechazó este viernes 13 de febrero versiones sobre un presunto cambio en las especificaciones técnicas del programa del vaso de leche escolar y afirmó que la licitación pública en curso no contempla el uso de leche en polvo importada.

Según la entidad, el acto público correspondiente al “Suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de leche semidescremada fortificada para el desayuno escolar saludable en los centros educativos a nivel nacional”, no ha culminado y se desarrolla conforme al cronograma oficial.

Meduca informó que el pasado 10 de febrero se realizó la apertura de propuestas, en cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones públicas, entre ellos transparencia, legalidad, libre concurrencia y responsabilidad.

En un pronunciamiento oficial, la institución subrayó que el pliego de cargos establece parámetros nutricionales y técnicos “claramente definidos”, incluyendo que el producto debe ser leche de vaca 100% natural, fresca, fluida y de producción nacional.

La entidad explicó que estos requisitos son verificados mediante análisis de laboratorio, con el fin de garantizar estándares de calidad e inocuidad en la alimentación de los estudiantes beneficiarios del programa.

“Reiteramos de manera enfática que en ninguna parte del pliego de cargos se contempla el uso de leche en polvo importada para el procesamiento del vaso de leche o sus derivados”, señaló Meduca.

Preocupación del sector ganadero

Las declaraciones del ministerio se producen luego de que la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, expresara su inquietud por una propuesta técnica que según el gremio, permitirá el uso de leche de polvo importada en el procesamiento de productos destinados al programa escolar.

En un comunicado, los productores señalaron que la iniciativa estaría siendo analizada en instancias técnicas vinculadas a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De acuerdo con Anagan, la eventual reforma al reglamento técnico abriría la puerta a leche en polvo importada, fortificada o saborizada dentro del programa “El desayuno escolar saludable”.

El gremio ganadero también cuestionó que la apertura de propuestas de la licitación se realizara sin que se hubieran completado todos los pasos legales para modificar el reglamento técnico correspondiente.

Los productores recordaron que la Ley 115 de 2019 establece el uso de materia prima nacional en programas escolares y prohíbe el uso de leche en polvo reconstituida para el vaso de leche y la elaboración de quesos dirigidos a estudiantes.

Además, solicitaron un acercamiento con el presidente José Raúl Mulino para abordar temas relacionados con la producción nacional, la protección del mercado interno y la sostenibilidad del sector lechero.

Proceso en desarrollo

Mientras Meduca insiste en que la licitación continúa vigente y bajo criterios técnicos previamente establecidos, el sector ganadero mantiene su llamado a garantizar el cumplimiento de la normativa y la prioridad de insumos nacionales.

El debate se produce en medio de la sensibilidad que rodea al programa de alimentación escolar, del cual dependen 247,468 estudiantes en 877 centros educativos del país, según cifras oficiales citadas por el ministerio.