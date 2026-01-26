Meduca defiende transparencia en licitación del almuerzo escolar y fija apertura para el 5 de febrero

El<b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion"> Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que la licitación pública del programa de almuerzo escolar se desarrolla con total transparencia, legalidad y responsabilidad, y confirmó que la apertura de propuestas <b>se realizará el próximo 5 de febrero</b>, conforme a lo establecido en el pliego de cargos.A través de un comunicado oficial, la entidad advirtió que la difusión de información falsa, opiniones malintencionadas o acciones dirigidas a desacreditar o entorpecer el proceso pueden afectar directamente la entrega oportuna del almuerzo escolar, perjudicando a miles de estudiantes que se benefician de este programa a nivel nacional.<i>'El acto de licitación pública para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos destinados a la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos del país tendrá su apertura de propuestas el día 5 de febrero de 2026, en estricto cumplimiento de los principios que rigen la normativa vigente en materia de contrataciones públicas', </i>detalló el <b>Meduca</b>.La institución reiteró que el proceso se desarrolla bajo los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad, garantizando que cada etapa responda al interés superior de los estudiantes y al uso adecuado de los recursos del Estado.