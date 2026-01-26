Meduca defiende transparencia en licitación del almuerzo escolar y fija apertura para el 5 de febrero

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que la licitación pública del programa de almuerzo escolar se desarrolla con total transparencia, legalidad y responsabilidad, y confirmó que la apertura de propuestas se realizará el próximo 5 de febrero, conforme a lo establecido en el pliego de cargos.

A través de un comunicado oficial, la entidad advirtió que la difusión de información falsa, opiniones malintencionadas o acciones dirigidas a desacreditar o entorpecer el proceso pueden afectar directamente la entrega oportuna del almuerzo escolar, perjudicando a miles de estudiantes que se benefician de este programa a nivel nacional.

“El acto de licitación pública para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos destinados a la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos del país tendrá su apertura de propuestas el día 5 de febrero de 2026, en estricto cumplimiento de los principios que rigen la normativa vigente en materia de contrataciones públicas”, detalló el Meduca.

La institución reiteró que el proceso se desarrolla bajo los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad, garantizando que cada etapa responda al interés superior de los estudiantes y al uso adecuado de los recursos del Estado.