EE. UU. exige salida de Díaz-Canel para avanzar en diálogo con Cuba

De acuerdo con el reporte, funcionarios estadounidenses transmitieron a representantes cubanos que la permanencia de Miguel Díaz-Canel en la presidencia constituye un obstáculo insalvable para mejorar las relaciones entre Washington y La Habana.

La Casa Blanca busca replicar en Cuba lo que considera un logro en Venezuela: presionar por un cambio de régimen sin intervención militar directa.

El mensaje llega en un momento de aguda crisis económica en la isla, agravada por sanciones y restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos. Díaz-Canel ha reconocido que existen conversaciones con funcionarios norteamericanos, aunque subrayó que el diálogo se centra en buscar soluciones a la asfixia económica.

La exigencia de Washington, sin embargo, coloca un obstáculo mayor en la mesa de negociación y refuerza la tensión diplomática entre ambos países. Analistas advierten que condicionar cualquier avance a un cambio de liderazgo reduce las posibilidades de acuerdos pragmáticos en temas energéticos, migratorios o comerciales.

La postura de la administración Trump refuerza la narrativa de confrontación en América Latina, con Cuba como foco de presión similar a Venezuela.

Además, el gobierno estadounidense ha insistido en que la isla representa una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán.