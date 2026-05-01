Amenaza de paro en pleno Mundial y campaña electoral en Colombia: el 1 de mayo en América

En Colombia, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a> </b>encabezó su última jornada de un <b>Primero de Mayo</b> como presidente para impulsar su idea de una asamblea constituyente que le permita ejecutar las reformas sociales que no le aprobó el Congreso.En un discurso que pronunció en Medellín, Petro aseguró que no quiere cambiar la Constitución sino 'agregarle dos capítulos': Uno 'que haga realidad los derechos fundamentales del pueblo' y dos el 'que arrincone definitivamente la corrupción en Colombia'.El chavismo en Caracas respaldó la decisión de la presidenta encargada, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, de incrementar el 'ingreso mínimo integral' a $240 mensuales. Sin embargo, algunos sindicatos rechazaron esta medida por ser insuficiente.Por su parte, en <b>Paraguay</b> se exigió el aumento del salario mínimo. Petición que se repitió en Perú, donde el candidato presidencial izquierdista <b>Roberto Sánchez </b>acompañó las marchas para pedir el respeto de las 8 horas laborales. Mientras, la central sindical PIT-CNT de <b>Uruguay</b> insistió en su propuesta de gravar al 1 % más rico del país.La <b>Central Obrera Boliviana (COB)</b>, el mayor sindicato del país, se declaró en huelga indefinida para forzar al Gobierno de <b><a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">Rodrigo Paz</a></b> a un aumento salarial del <b>20%</b>. Mientras en <b>Chile</b> los principales sindicatos arengaron en defensa de derechos sociales que consideran 'amenazados' por las políticas de austeridad del Gobierno de <b>José Antonio Kast</b>.En el mismo tono, los trabajadores ecuatorianos se quejaron contra la 'precarización laboral' y las políticas impulsadas por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a></b>.Finalmente, las principales centrales sindicales de <b>Brasil</b> apoyaron la reducción de la jornada laboral de<b> 44 a 40 horas semanales</b>, en marchas poco concurridas y que por segundo año consecutivo no fueron acompañadas por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>.