Designan a cuñado del ministro Chapman en Superintendencia del Mercado de Valores

El reciente nombramiento de José Ramón García de Paredes Navas como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores ha generado cuestionamientos debido a su vínculo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El decreto ejecutivo, fechado este 17 de marzo de 2026, establece que García de Paredes Navas ocupará el cargo por el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2026 y el 2 de septiembre de 2031. El documento fue remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Posteriormente, el pleno de la Asamblea Nacional ratificó el nombramiento de García de Paredes este 27 de abril.

El punto que ha puesto el nombramiento en el centro del debate es que el nuevo designado es hermano de Mónica de Chapman, esposa del ministro, lo que convierte a ambos en cuñados y los ubica dentro del segundo grado de afinidad.

El Decreto Ejecutivo N.º 246 de 2004, en su artículo No. 41, establece que los servidores públicos deben abstenerse de beneficiar con nombramientos a su cónyuge o a parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo que ha abierto cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés en la designación.

Fuentes indicaron a La Estrella de Panamá que el caso podría generar controversia sobre la legalidad de la designación y alimentar el debate público sobre transparencia y nepotismo en la administración pública.

Señalan que el tema podría incluso derivar en cuestionamientos sobre la validez de actos administrativos en los que participe el nuevo directivo, mientras otros consideran que la discusión jurídica aún está abierta.