Las 5 noticias que debes leer hoy | 1 de mayo

Sindicatos toman las calles y exigen respeto a los derechos laborales

Miles de trabajadores y gremios marcharon este 1 de mayo en Panamá para exigir mejores condiciones laborales, empleo digno y el respeto a sus derechos fundamentales.

Durante la jornada, denunciaron el alto costo de la vida, posibles reformas que afectan a la seguridad social y señalaron supuestos actos de persecución contra dirigentes sindicales, en medio de un clima de tensión social.

Apellidos en Panamá: así puedes cambiar el orden al registrar a tu hijo

En Panamá, los padres tienen la posibilidad legal de decidir el orden de los apellidos al momento de registrar a sus hijos.

Este trámite se realiza ante el Registro Civil y permite invertir el tradicional esquema, siempre que exista acuerdo entre ambos progenitores, brindando mayor flexibilidad en la identidad familiar.

Nueva crisis en el Idaan: renuncia el presidente de la junta directiva

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) enfrenta otra baja clave con la renuncia de Manuel González Ruiz como presidente de su junta directiva.

Su salida se suma a recientes cambios dentro de la entidad, reflejando inestabilidad en la gestión de una institución vital para el suministro de agua en el país.

Tráfico intenso hacia el interior: activan inversión de carriles

Ante el aumento del flujo vehicular, las autoridades implementaron la inversión de carriles hacia el interior del país para agilizar el tránsito.

La medida busca reducir los congestionamientos en puntos críticos durante horas pico y fines de semana, especialmente en temporadas de alta movilidad.

‘La Casa de los Espíritus’ llega a Prime Video y desata furor

La icónica novela de Isabel Allende aterriza en Prime Video con una esperada adaptación que ya genera conversación entre fanáticos.

La serie revive la historia de la familia Trueba con una narrativa cargada de realismo mágico, destacando la actuación de Alfonso Herrera, quien sorprende con su interpretación de Esteban.