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Información útil

Fuerte flujo vehicular: Policía activa inversión de carriles hacia el interior

Aumenta el flujo vehicular y activan inversión de carriles
Aumenta el flujo vehicular y activan inversión de carriles Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/05/2026 14:41
Ante el alto flujo vehicular por el fin de semana largo, la Policía Nacional implementó medidas en la vía Interamericana.

La Policía Nacional informó este viernes 1 de mayo a la ciudadanía que se ha activado un operativo de inversión de carriles desde el sector de El Nazareno hasta Capira.

Ese operativo se activo debido al incremento del tráfico vehicular hacia el interior del país por el fin de semana largo con motivo del Día del Trabajador.

La entidad detalló que esta medida busca agilizar la circulación y reducir la congestión en la vía Interamericana durante el desplazamiento masivo de conductores.

Asimismo, se indicó que, de ser necesario, la inversión de carriles podría extenderse hasta el sector de Chame, dependiendo del flujo vehicular registrado en las próximas horas.

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