Marcha del 1 de mayo en Panamá: Sindicatos exigen justicia y soluciones para el país

El 1 de mayo es un día histórico a nivel internacional. Para entrar en contexto, 140 años atrás, precisamente en 1886, trabajadores en Estados Unidos murieron luego de alzar su voz en contra del gobierno en ese entonces para exigir mejores condiciones laborales.

Entre ellos estaba laborar ocho horas al día, siendo este el principal objetivo de aquellos trabajadores. Durante esos actos las huelgas no se hicieron esperar, pero gracias a la valentía de los mártires que cayeron en su momento, cambió la historia de los trabajadores.

Sin embargo, en la actualidad hay muchas personas que siguen peleando por el derecho del trabajador. En horas más tempranas de este jueves 1 de mayo, diferentes sindicatos se reunieron a eso de las 9:00 a.m. (hora local) en los alrededores del parque Francisco Arias Paredes, cerca de la Gobernación, esto para rendir homenaje a esos mártires que perecieron luchando por los derechos del trabajados. Así como también exigirle al actual Gobierno mejores condiciones laborales.

Previo a esta cita, los grupos asistieron a una misa solemne en la Iglesia Don Bosco para entonces continuar con sus actividades y tradicional marcha hacia la Plaza 5 de Mayo, punto final de esta actividad de los sindicales.

El intenso Sol presente en el parque no detuvo a las personas decir presente en esta actividad. Gremios como la Convergencia Sindical, el Suntracs, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Afines de Panamá, Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia, la Unión de Campesinos/as Independientes de los Distritos de Nata y la Pintada, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción y Afines, entre muchos otros dijeron presente para la marcha.

Durante las marchas, los diferentes sindicatos estuvieron alzando la voz con cánticos a favor del derecho del trabajador. No podía faltar su cántico icónico de ‘Sin lucha, no hay victoria’ y el de ‘Panamá no se vende, Panamá se defiende’.

Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) tuvo palabras para las personas presentes en el parque Francisco Arias Paredes previo a la marcha la cual estaba pactada para las 10:00 a.m. (hora local). Andrade recordó la gesta que ocurrió años atrás en Chicago.

“Han transcurrido 140 años de gesta histórica en donde los mártires de Chicago lograron las ocho horas de trabajo, ocho horas de esparcimiento y de descanso. En ese tiempo se laboraba 16 horas o más. La explotación era cruel y no solo a los hombres, sino a las mujeres y niños”, dijo Andrade.

“La clase hombrera resiste una cruel embestida de un gobierno que utiliza el Ministerio Público y la contraloría para perseguir a dirigentes sindicales. Pero desde esta tribuna estamos para resistir esos embates. Hemos hecho una lucha por la situación sindical de este país”, resaltó Andrade.

Durante esta actividad, también se acercaron docentes y miembros de la Universidad de Panamá, como el sociólogo Olmedo Beluche, quien habló sobre la importancia de que el trabajador lucha por sus derechos.

“Este día se conmemora para recordar a los mártires de Chicago que luchaban por las ocho horas de trabajo y que por esa lucha fueron ejecutados por el estado norteamericano. En el fondo de este hecho, es que todos los trabajadores tenemos que luchar por nuestros derechos, los cuales gozamos hoy tanto democráticos como sindicales y laborales. Esto es lo que hay que resaltar en esta fecha”, destacó Olmedo.

En esa misma línea, expuso que la situación actual del trabajador en Panamá no es la mejor.

“La situación está bastante mal porque hay un Gobierno que se ha declarado unilateralmente del lado de empresariado, del lado de la patronal y en contra de los trabajadores. Todas las medidas que toman son contra los trabajadores. Mientras que este Gobierno siga gobernando de la manera en que lo está haciendo, está bateando en contra de los trabajadores”, dijo Beluche.

“En las situaciones más difíciles, los pueblos han logrado cambiar la historia. La movilización persistente al final va a lograr vencer”, explicó el sociólogo.

Por otra parte, Alberto Díaz Ramos, secretario general de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá en la provincia de Colón (Asomogrerp-mogreco), también dio detalles de esta conmemoración en el Día del Trabajador, así como también la situación actual de los trabajadores en Panamá.

“Estamos en la calle. 140 años del elemento histórico que pasó en Chicago. Cuando en ese momento el pueblo estaba peleando por la reducción de horas de trabajo y había medidas antipopulares para ese pueblo”.

“Hoy en día en Panamá, no estamos lejos de esa realidad. Cuando vemos que este presidente, junto con la ministra de trabajo, han aplicado una ley que beneficia supuestamente a nuestros jóvenes en el primer trabajo ganando 400 y un poquito más de dólares. ¿Quién puede vivir con 400 dólares?, Si con el salario mínimo en Panamá, que son 650 dólares, no alcanza. Como es posible que eso se apruebe en pleno siglo XXI. Nosotros estamos en la calle también porque queremos levantar la voz a favor de esos compañeros que han sido separados de sus cargos en el tema educativo. Seguiremos protestando en las calles mientras que haya injusticia en este país”, enfatizó Díaz.

Agregó que “es importante señalar que el derecho del trabajador es tener las mínimas condiciones de trabajo. Aquí en Panamá nos hemos dado cuenta de que el Ministerio de Trabajo, en vez de garantizar que haya trabajo digno, lo que ha podido hacer es la división de sindicatos obrero. Hay sindicatos que hoy están marchando en la provincia de Colón. Pero con quién es la gran pregunta...están marchando con la ministra de trabajo, que es la que se ha encargado de la división del movimiento popular sindical de este país. Nosotros seguimos exigiendo mejores condiciones de trabajo para todo obrero de Panamá”, resaltó.

Una vez iniciada la marcha hacia la Plaza 5 de Mayo, los sindicatos, mientras marchaban mencionaban mensajes a favor del derecho del trabajador, así como sus entonadas más icónicas antes mencionadas.

Una vez en el punto final de la marcha, los sindicales entonaron el himno del trabajador, poniéndole fin así a la actividad.

En la provincia de Colón también se realizó esta marcha de diferentes sindicatos exigiendo mejores condiciones laborales. Esta marcha inició con una misa en la Catedral de Colón y liego se realizó un recorrido que finalizó en el Paseo Marino.

Luego de tantos años, 140 específicamente, los panameños siguen conmemorando esta importante fecha del Día del Trabajador, así como también continúan luchando por tener mejores condiciones laborales.