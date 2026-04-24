Sindicatos anuncian marchas por el Día del Trabajador

Diversas organizaciones sindicales y sociles del país anunciaron este viernes 24 de abril, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores este 1 de mayo con una jornada de actividades que incluirá mítines, marchas y actos culturales, em medio de fuertes cuestionamientos al gobierno.

La convocatoria, que coincide con los 140 años de la gesta de los mártires de Chicago, se realizará bajo el lema de lucha por la democracia, la paz y la soberanía. Participarán gremios como el Frente de Acción Magisterial, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV).

Según lo anunciado en conferencia de prensa, las actividades iniciarán desde tempranas horas de la mañana e incluirán una romería cultural, una misa, concentraciones y una marcha que culminará en la Plaza Cinco de Mayo. Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse de manera masiva y unida.

Durante el anuncio, las organizaciones advirtieron sobre un contexto internacional marcado por conflictos y amenazas a los derechos humanos, al tiempo que cuestionaron la política exterior del gobierno panameño, señalando que algunas decisiones podrían poner en riesgo la soberanía nacional.

En el plano interno, los colectivos denunciaron lo que califican como una “deriva autoritaria” del gobierno, además de rechazar reformas a la seguridad social que, aseguran, afectan a la mayoría de la población. También manifestaron su oposición a proyectos como la posible reapertura de la mina Cobre Panamá.

Los gremios señalaron además supuestos actos de persecución contra dirigentes sindicales y trabajadores, incluyendo despidos, detenciones y uso excesivo de la fuerza pública durante protestas. A esto sumaron el señalamiento de un deterioro en las condiciones de vida, reflejado, según indicaron, en el aumento del costo de vida y el debilitamiento de los derechos laborales.