Aumento a jubilados de menos de $600: así avanza el segundo debate y lo que debes saber

El esperado aumento para jubilados y pensionados que ganan menos de $600 sigue avanzando en la Asamblea Nacional de Panamá, pero aún no tiene fecha definida para su discusión en segundo debate, un paso clave para su posible aprobación.

¿En qué etapa está el aumento?

El beneficio forma parte del proyecto de ley 491, que ya fue aprobado en primer debate y ahora debe pasar al pleno legislativo para continuar su trámite.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado cuándo será debatido nuevamente, lo que mantiene a miles de beneficiarios a la expectativa.

¿Quiénes recibirían el aumento?

La propuesta está dirigida a:

- Jubilados y pensionados que ganan menos de $600 mensuales

- Personas con ingresos bajos dentro del sistema de pensiones

Se estima que alrededor de 95 mil panameños podrían beneficiarse con esta medida.

¿En qué consiste realmente el beneficio?

Aunque se habla de “aumento”, el proyecto plantea un apoyo económico adicional, no un incremento directo en la pensión.

Entre sus objetivos están:

- Mejorar la calidad de vida

- Brindar mayor estabilidad económica

- Garantizar condiciones dignas para los adultos mayores

Lo que falta para que sea aprobado

El camino del proyecto aún no termina. Para convertirse en ley, debe:

- Ser aprobado en segundo debate

- Pasar a tercer debate

- Recibir sanción presidencial

El proyecto fue presentado por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.