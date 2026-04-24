Aumento a jubilados de menos de $600: así avanza el segundo debate y lo que debes saber

El esperado aumento para jubilados y pensionados que ganan menos de $600 sigue avanzando en la Asamblea Nacional de Panamá, pero aún no tiene fecha definida para su discusión en segundo debate, un paso clave para su posible aprobación.<b>¿En qué etapa está el aumento?</b>El beneficio forma parte del proyecto de ley 491, que ya fue aprobado en primer debate y ahora debe pasar al pleno legislativo para continuar su trámite.Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado cuándo será debatido nuevamente, lo que mantiene a miles de beneficiarios a la expectativa.<b>¿Quiénes recibirían el aumento?</b>La propuesta está dirigida a:- Jubilados y pensionados que ganan menos de $600 mensuales- Personas con ingresos bajos dentro del sistema de pensionesSe estima que alrededor de 95 mil panameños podrían beneficiarse con esta medida.<b>¿En qué consiste realmente el beneficio?</b>Aunque se habla de 'aumento', el proyecto plantea un apoyo económico adicional, no un incremento directo en la pensión.<b>Entre sus objetivos están:</b>- Mejorar la calidad de vida- Brindar mayor estabilidad económica- Garantizar condiciones dignas para los adultos mayores<b>Lo que falta para que sea aprobado</b>El camino del proyecto aún no termina. Para convertirse en ley, debe:- Ser aprobado en segundo debate- Pasar a tercer debate- Recibir sanción presidencialEl proyecto fue presentado por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.