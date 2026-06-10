Rubén Darío Murgas: la partida de una voz imprescindible del periodismo panameño

El periodismo panameño despidió ayer a una de sus figuras más emblemáticas. Rubén Darío Murgas Torraza, periodista, escritor, productor y analista político, falleció a los 77 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria que marcó varias generaciones de comunicadores y un legado asociado al análisis crítico, la defensa de la libertad de expresión y el compromiso con el debate público.

De acuerdo con los primeros reportes, Murgas Torraza fue encontrado sin vida en su residencia. Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Su partida provoca reacciones de pesar en distintos sectores del país, especialmente entre colegas, académicos y profesionales de la comunicación que durante décadas compartieron con él espacios periodísticos, coberturas nacionales e internacionales y escenarios de discusión pública.

Aun en los últimos años de su vida, el comunicador se mantuvo activo en el ejercicio periodístico. Era una de las voces habituales de Omega Stereo, donde participaba en programas de análisis y opinión, aportando comentarios sobre la realidad nacional, la política y los principales acontecimientos del país.

Una vida dedicada al periodismo

Murgas Torraza construyó una carrera que atravesó prácticamente todos los formatos de comunicación. Fue periodista de prensa escrita, comentarista radial, presentador y analista televisivo, además de escritor y productor de contenidos.

Entre los cargos más destacados de su trayectoria figura la dirección del diario Crítica durante la década de 1970, un periodo particularmente intenso para Panamá y para la región. También colaboró como articulista en distintos medios nacionales, incluyendo La Estrella de Panamá, donde publicó análisis y reflexiones sobre la realidad política y social del país.

Su experiencia profesional se extendió además al ámbito institucional. En años recientes formó parte del equipo de prensa de la Asamblea Nacional, aportando su conocimiento y experiencia acumulada durante más de seis décadas de trabajo en los medios.

Paralelamente, desarrolló proyectos vinculados a la producción audiovisual y a la creación de contenidos educativos y culturales, ampliando su influencia más allá de las salas de redacción y los micrófonos.

Un defensor de la libertad de expresión

Además de su trabajo periodístico, Murgas Torraza fue reconocido por su participación gremial y por su defensa constante de la libertad de prensa.

Ejerció como secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá y participó activamente en debates relacionados con el ejercicio profesional de la comunicación y el derecho ciudadano a estar informado.

Quienes lo conocieron destacan su disposición para defender el periodismo independiente, así como su capacidad para sostener posiciones firmes sin abandonar el respeto por las opiniones divergentes.

En reconocimiento a sus aportes, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá le rindió homenaje en 2022, destacando su trayectoria profesional y su contribución a la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Una referencia para muchas generaciones

La influencia de Murgas Torraza trascendió las redacciones y los espacios de opinión. Para muchos periodistas, especialmente aquellos que iniciaban su carrera, fue una figura de referencia por su capacidad analítica, su experiencia y su compromiso con el oficio.

Guillermo “Ñito” Adames, fundador de Omega Stereo y colega de Murgas durante décadas, recordó que el comunicador construyó una extensa y exitosa trayectoria en los medios de comunicación panameños, tanto en la prensa escrita como en la radio.

Adames destacó especialmente su participación en Omega Stereo, donde formó parte del equipo del programa InfoAnálisis junto a Milton Henríquez.

“Rubén era un periodista nato. De esos periodistas de raza que nacen para ejercer el oficio. Tuvo una larga trayectoria y fue inspiración para muchos periodistas jóvenes de su época”, expresó.

Según Adames, una de las principales fortalezas de Murgas era su capacidad para interpretar la realidad política y nacional con profundidad y criterio propio.

“Tenía una capacidad intelectual superior. Era muy inteligente, reconocido por sus análisis políticos y por ese tacto natural que solo tienen los buenos periodistas”, afirmó.

Recordó además que compartieron durante años la responsabilidad de conducir espacios de análisis y debate público.

“Milton Henríquez, Rubén y yo teníamos la responsabilidad de llevar adelante InfoAnálisis. Allí dejó una impronta por su estilo de analizar la política nacional, por su buena garra periodística y por un olfato que lo distinguía”, señaló.

Para Adames, Murgas fue una figura que no pasó inadvertida en la historia reciente del país y cuyo aporte quedó reflejado en la cobertura de acontecimientos que marcaron a Panamá.

“Fue brillante. Desde la reversión del Canal a manos panameñas tuvo un papel importante como analista y observador de la realidad nacional. Era una voz respetada y una inspiración para nuevas generaciones de periodistas, sobre todo en la cobertura de noticias nacionales e internacionales”, concluyó.

Pedro Solís E., presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), también destacó la amplitud de la trayectoria profesional de Murgas y su aporte a distintos espacios de la comunicación nacional.

“Rubén Darío Murgas Torraza fue un referente del periodismo multifacético panameño. Ejerció esta noble profesión en la prensa escrita, la radio, la televisión y también en el periodismo de análisis y opinión”, manifestó.

Solís recordó además que en los últimos años el comunicador aportó su experiencia desde el área de comunicaciones de la Asamblea Nacional, manteniendo vigente su compromiso con la información y el servicio público.

“Se va alguien que desempeñó la profesión con valentía, honestidad y siempre en búsqueda de la verdad. Sin duda vamos a extrañar mucho la calidad humana de Rubén Darío Murgas Torraza”, expresó.

Testigo de momentos clave de la historia nacional

El periodista e historiador Fernando Martínez recordó que conoció a Murgas cuando este dirigía el diario Crítica durante los años setenta, una época marcada por importantes acontecimientos políticos tanto en Panamá como en el ámbito internacional.

“Rubén Darío era egresado de la Normal de Santiago y procedía de una familia de personalidades que se destacaron por su patriotismo”, señaló Martínez.

El comunicador recordó que ambos compartieron coberturas relacionadas con los esfuerzos diplomáticos impulsados por el general Omar Torrijos para obtener respaldo internacional a los Tratados Torrijos-Carter.

“Estuvimos juntos en Washington cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter”, rememoró.

Posteriormente coincidieron en espacios radiales de análisis político, entre ellos el programa Análisis de la Noticia, dirigido por Mario Velásquez en KW Continente.

Para Martínez, una de las características más distintivas de Murgas era su capacidad para encontrar enfoques originales sobre los acontecimientos.

“Era una persona culta y sagaz. Bueno para buscar y encontrar una mirada original e interesante de los hechos”, expresó.

También destacó su disposición para orientar a los periodistas que comenzaban en el oficio.

“Ayudó y animó a muchos novatos en el periodismo”, afirmó.

Una voz respetada en la radio panameña

Aunque su carrera se desarrolló en múltiples plataformas, la radio ocupó un lugar especial dentro de su trayectoria.

Durante años participó en programas de análisis y opinión que se convirtieron en referencia para audiencias interesadas en la política y la actualidad nacional. Su estilo se caracterizaba por la argumentación, el conocimiento histórico y la capacidad para contextualizar los acontecimientos.

Colegas y oyentes lo identificaban como un conversador incansable, capaz de enriquecer cualquier discusión con referencias históricas, anécdotas y análisis profundos.

Fernando Martínez lo describió como “un conversador locuaz e inagotable, representante distinguido de un pasado de tertulias de cafetines”, una imagen que resume la vocación dialogante que mantuvo durante toda su vida.

Un legado que trasciende generaciones

La muerte de Rubén Darío Murgas Torraza representa la despedida de una generación de periodistas que vivió y narró algunos de los episodios más importantes de la historia contemporánea de Panamá.

Su legado permanece en las páginas que escribió, en los programas que dirigió, en los análisis que compartió y en los profesionales que encontraron en él orientación y ejemplo.

Con su partida, el país pierde a una de las voces más respetadas del periodismo nacional, pero su influencia continúa presente en la memoria del gremio y en la historia de los medios de comunicación panameños.

Familiares, amigos, colegas y diversas organizaciones vinculadas al periodismo han expresado mensajes de condolencias y reconocimiento a una trayectoria que durante décadas estuvo dedicada a informar, analizar y contribuir al debate público panameño.