Panamá, jueves 23 de julio: lo más destacado del día entre anuncios, alertas y seguridad

La agenda informativa de este jueves 23 de julio estuvo marcada por anuncios del Gobierno Nacional, alertas preventivas y temas de interés internacional con impacto para Panamá.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó una gira de trabajo en la provincia de Colón, donde inauguró el remodelado Estadio Armando Dely Valdés, encabezó una sesión del Gabinete Logístico y anunció medidas orientadas a fortalecer la protección de los jubilados, impulsar el turismo, atender el costo de la canasta básica y optimizar la operación de los puertos del país.

-La administración del mandatario informó que Panamá logró reducir de manera significativa la detención de buques de bandera panameña en puertos de China, resultado de las conversaciones sostenidas entre autoridades de ambas naciones para mejorar los procesos de inspección y reforzar la cooperación en el sector.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el litoral Pacífico. La institución advirtió que la condición se mantendrá vigente desde este jueves hasta el próximo lunes 27 de julio, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad a pescadores, operadores de embarcaciones menores y bañistas.

-El diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores investigar el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El legislador expresó su preocupación por denuncias que apuntan a ofertas laborales engañosas utilizadas para captar personas y vincularlas al conflicto armado.

-El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra el Clan del Golfo y aseguró que varios integrantes de esa organización criminal habrían escapado hacia territorio panameño, declaraciones que generan atención por las implicaciones en materia de seguridad fronteriza entre ambos países.