Panamá, jueves 23 de julio: lo más destacado del día entre anuncios, alertas y seguridad

La agenda informativa de este jueves 23 de julio estuvo marcada por anuncios del Gobierno Nacional, alertas preventivas y temas de interés internacional con impacto para Panamá.<b>-El presidente de la República, José Raúl Mulino</b>, realizó una gira de trabajo en la provincia de Colón, donde inauguró el remodelado Estadio Armando Dely Valdés, encabezó una sesión del Gabinete Logístico y anunció medidas orientadas a fortalecer la protección de los jubilados, impulsar el turismo, atender el costo de la canasta básica y optimizar la operación de los puertos del país.<b>-La administración del mandatario informó que Panamá logró reducir de manera significativa la detención de buques de bandera panameña en puertos de China,</b> resultado de las conversaciones sostenidas entre autoridades de ambas naciones para mejorar los procesos de inspección y reforzar la cooperación en el sector.<b>-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el litoral Pacífico. </b>La institución advirtió que la condición se mantendrá vigente desde este jueves hasta el próximo lunes 27 de julio, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad a pescadores, operadores de embarcaciones menores y bañistas.<b>-El diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega</b>, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores investigar el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El legislador expresó su preocupación por denuncias que apuntan a ofertas laborales engañosas utilizadas para captar personas y vincularlas al conflicto armado.<b>-El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra el Clan del Golfo y aseguró que varios integrantes de esa organización criminal habrían escapado hacia territorio panameño, declaraciones que generan atención por las implicaciones en materia de seguridad fronteriza entre ambos países.</b>