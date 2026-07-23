Acuerdo entre Panamá y China reduce al mínimo las detenciones en los puertos de los buques con bandera panameña

La administración del presidente José Raúl Mulino detalló la tarde de este jueves 23 de julio que logró una reducción significativa en la detención de buques de bandera panameña en puertos de China, tras las conversaciones sostenidas entre autoridades de ambos países para mejorar las condiciones de inspección y fortalecer la cooperación marítima.

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas este jueves, las detenciones pasaron de 140 casos registrados en mayo a solo 16 durante julio.

Además, las estadísticas del Memorando de Entendimiento de Tokio muestran que el porcentaje de inspecciones que concluyeron con la detención de embarcaciones panameñas también experimentó una marcada reducción.

Según los datos conocidos este jueves, la tasa de detenciones en puertos de China continental pasó del 21 % en marzo, al 35 % en abril y alcanzó su punto más alto con 37 % en mayo.

Posteriormente descendió al 25 % en junio y se ubicó en 10 % durante julio, reflejando una tendencia sostenida a la baja.

El Ejecutivo panameño atribuyó esta mejora a las conversaciones que mantienen ambos gobiernos en el marco de la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China.

Como parte de esas negociaciones, ambas partes alcanzaron consensos para reformar el convenio y mantener una relación bilateral armoniosa en materia portuaria y mercante, con el objetivo de generar ventajas para el comercio marítimo y agilizar los trámites relacionados con las embarcaciones.

La administración Mulino destacó que esos resultados reflejan una mejora en el trato recibido por los buques con bandera nacional en los puertos chinos.

Asimismo, reiteró su confianza en que continúe la desescalada de las inspecciones con detención, beneficiando a la flota mercante panameña, considerada una de las más grandes del mundo.