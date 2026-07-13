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Economía

Japón respalda a Panamá en medio de la retención de buques en China

Japón respalda a Panamá en medio de la retención de buques en China
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/07/2026 00:00
Tokio busca estrechar la colaboración en el sector marítimo y respalda los megaproyectos del Canal, en momentos en que Panamá enfrenta un drástico aumento de inspecciones a sus buques en puertos de China

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a una delegación de la Asociación de Navieros de Japón (JSA), encabezada por su presidente Hitoshi Nagasawa. Durante el encuentro, los representantes nipones manifestaron su interés en reforzar la cooperación con Panamá en el sector marítimo, un área clave para las relaciones bilaterales y que ocupa un lugar protagónico para la economía de ambas naciones.

La reunión da seguimiento al diálogo iniciado en septiembre de 2025 durante la visita oficial del mandatario a Tokio, donde se abordó la modernización del registro de buques panameño, y ocurre una semana después de que Mulino recibiera a la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

En esta ocasión, la comitiva japonesa estuvo integrada también por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima, según un comunicado de la Presidencia de la República de Panamá. Por parte del Gobierno Nacional, asistieron los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

Mulino enfatizó el interés de Panamá en lograr un mayor acercamiento con las navieras japonesas para promover la cooperación técnica y la colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el objetivo de que más marinos panameños accedan a puestos de trabajo en la flota mercante de Japón.

Asimismo, el mandatario repasó el portafolio de megaproyectos del Canal de Panamá planificados para licitación a partir del próximo año, el cual incluye la construcción de nuevos puertos, un proyecto de gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, destinado a asegurar agua para el consumo humano y para los tránsitos de la vía interoceánica.

Por su parte, Nagasawa reconoció el rol estratégico de Panamá para la seguridad económica de Japón, detallando que solo en 2025 un total de 1,072 buques japoneses —muchos de ellos con carga de gas— transitaron por la vía interoceánica. El líder gremial destacó que tanto el gasoducto como el proyecto de Río Indio son fundamentales para garantizar la operación eficiente del Canal.

Nagasawa reconoció el liderazgo de Mulino en la modernización de la plataforma logística, marítima y de servicios del país, expresando su expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar los desafíos comunes de la industria.

El factor China y el reto de la valoración del Tokio MoU

El respaldo del sector naval nipón a la agenda logística del Gobierno de Panamá coincide con las retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos por parte de la República Popular China, una situación que representa un desafío para la valoración del país en el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokio MoU). Esta organización regional de control, -establecida el 15 de marzo de 1994, enfocada en Asia-Pacífico y localizada en la ciudad de Tokio, Japón- se encarga de inspeccionar buques para eliminar el transporte marítimo deficiente y garantizar la seguridad marítima, la protección ambiental y el bienestar de la tripulación.

El 1 de julio, tras celebrar la reincorporación de Panamá a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), Mulino reconoció el panorama: “Debido al problema por todos conocido con China, pudiera afectarnos la valoración en el Tokio MoU por las detenciones, que gracias a Dios van en disminución...”. Mulino anunció que funcionarios de ambos países se reunirán del 16 al 18 de este mes en China, para tratar la detención de buques y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo, sin embargo, Pekín no ha confirmado hasta ahora esos contactos.

China justifica controles a barcos con bandera panameña

Por su parte, el Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones realizadas a buques de bandera panameña en sus puertos, atribuyéndolas a “múltiples incidentes de seguridad” registrados desde comienzos de año, aunque evitó confirmar las reuniones bilaterales que Panamá anunció para esta semana en territorio chino, reportó la agencia EFE.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que, según datos oficiales, los barcos panameños representaron cerca del 20% de las llegadas de buques extranjeros entre enero y julio, pero concentraron alrededor del 50% de los accidentes y de las muertes y desapariciones vinculadas a esos sucesos. “Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo”, afirmó Lin, subrayando que los controles se realizan “de acuerdo con la ley y las normas” y en cumplimiento de las convenciones internacionales.

Hasta junio del presente año se han registrado 470 detenciones de naves locales en puertos chinos, lo que representa un incremento de 338 respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se detuvieron 132 embarcaciones, según cifras de la Cámara Marítima de Panamá (CMP).

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