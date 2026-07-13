Japón respalda a Panamá en medio de la retención de buques en China

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a una delegación de la Asociación de Navieros de Japón (JSA), encabezada por su presidente Hitoshi Nagasawa. Durante el encuentro, los representantes nipones manifestaron su interés en reforzar la cooperación con Panamá en el sector marítimo, un área clave para las relaciones bilaterales y que ocupa un lugar protagónico para la economía de ambas naciones.

La reunión da seguimiento al diálogo iniciado en septiembre de 2025 durante la visita oficial del mandatario a Tokio, donde se abordó la modernización del registro de buques panameño, y ocurre una semana después de que Mulino recibiera a la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

En esta ocasión, la comitiva japonesa estuvo integrada también por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima, según un comunicado de la Presidencia de la República de Panamá. Por parte del Gobierno Nacional, asistieron los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

Mulino enfatizó el interés de Panamá en lograr un mayor acercamiento con las navieras japonesas para promover la cooperación técnica y la colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el objetivo de que más marinos panameños accedan a puestos de trabajo en la flota mercante de Japón.

Asimismo, el mandatario repasó el portafolio de megaproyectos del Canal de Panamá planificados para licitación a partir del próximo año, el cual incluye la construcción de nuevos puertos, un proyecto de gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, destinado a asegurar agua para el consumo humano y para los tránsitos de la vía interoceánica.

Por su parte, Nagasawa reconoció el rol estratégico de Panamá para la seguridad económica de Japón, detallando que solo en 2025 un total de 1,072 buques japoneses —muchos de ellos con carga de gas— transitaron por la vía interoceánica. El líder gremial destacó que tanto el gasoducto como el proyecto de Río Indio son fundamentales para garantizar la operación eficiente del Canal.

Nagasawa reconoció el liderazgo de Mulino en la modernización de la plataforma logística, marítima y de servicios del país, expresando su expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar los desafíos comunes de la industria.