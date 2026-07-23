Contraloría exime a Promtur de presentar fianza de cumplimiento en contratos internacionales

La Contraloría General de la República aprobó una resolución que exime al Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) de presentar fianzas de cumplimiento en determinados contratos celebrados con proveedores extranjeros y para servicios de promoción internacional, medida que busca facilitar la ejecución de campañas de promoción turística en el exterior.

La disposición está contenida en la Resolución No. 1628-2026-DNAJ/DIR, firmada por el contralor general Anel Flores el 3 de julio de 2026 y publicada este jueves 23 de julio en la Gaceta Oficial No. 30574-F.

¿Qué contratos quedan exceptuados?

La resolución establece que no será obligatorio presentar una fianza de cumplimiento en dos tipos de contratos suscritos por Promtur:

Contratos de consultoría o servicios especializados con contratistas extranjeros no registrados ni domiciliados en Panamá.

Contratos de promoción y publicidad para pautas publicitarias y relaciones públicas desarrollados en el extranjero.

La Contraloría explicó que la excepción aplica únicamente cuando los contratos contemplen etapas claramente definidas e independientes entre sí, cuyos pagos estén condicionados a la ejecución y aceptación de cada fase por parte de la entidad contratante.

Condiciones para aplicar la excepción

Para acogerse a este beneficio, los contratos deberán cumplir varios requisitos, entre ellos:

Que cada etapa del contrato esté claramente identificada y represente una parte sustancial del objeto contractual.

Que los pagos se realicen únicamente después de que cada etapa haya sido ejecutada y aceptada por Promtur.

Que el contratista responda por vicios o defectos del servicio durante un período de un año.

Además, los contratos deberán indicar expresamente que están exceptuados de presentar la fianza de cumplimiento, conforme a lo dispuesto en la resolución.

Contraloría deberá ser notificada

La normativa también dispone que, una vez refrendado un contrato beneficiado con esta excepción, Promtur deberá notificarlo al Departamento de Fianzas y Pólizas de Seguros del Estado de la Contraloría General dentro de un plazo máximo de dos meses, proporcionando la información general de la contratación.

La excepción tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la publicación de la resolución en la Gaceta Oficial.

El documento establece que la medida podrá prorrogarse por un período igual, siempre que Promtur presente una solicitud formal y continúe cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente.

La Contraloría indicó que la decisión se basa en la experiencia obtenida tras la aplicación de una resolución similar emitida en 2025 y en la necesidad de adecuar las condiciones para facilitar las contrataciones internacionales de Promtur, sin afectar las garantías que protegen los intereses del Estado.