Alerta en la costa: Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Pacífico panameño hasta el 27 de julio

<a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> emitió este la tarde de este 23 de julio un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el <b>Pacífico panameño</b>, condición que se mantendrá desde las 11:00 a.m. de este jueves hasta las 11:59 p.m. de este lunes 27 de julio. De acuerdo con la entidad, la medida se adoptó con base en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que prevén un aumento gradual en la frecuencia y el período del oleaje, generando condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para actividades marítimas y costeras. <b>Prevén mar de fondo y corrientes de resaca </b>Sinaproc advirtió que durante los próximos días también se espera el ingreso de un evento de mar de fondo, fenómeno que favorecerá mareas vivas y aumentará el impacto del oleaje sobre la línea costera. La institución indicó que estas condiciones incrementarán la probabilidad de corrientes de resaca en zonas de playa, por lo que pidió a la población extremar las medidas de precaución. <b>Recomendaciones a la población </b><i>Extremar las medidas de precaución en playas y áreas costeras.</i><i>Atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y de los estamentos de seguridad.</i><i>Evitar ingresar al mar si se observan fuerte oleaje o corrientes de resaca.</i><i>Mantenerse informado sobre las condiciones del tiempo antes de zarpar, en el caso de operadores de embarcaciones artesanales.</i><i>Vigilar de forma especial a niños y adultos mayores durante las visitas a zonas costeras. </i>