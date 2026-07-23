Alerta en la costa: Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Pacífico panameño hasta el 27 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este la tarde de este 23 de julio un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el Pacífico panameño, condición que se mantendrá desde las 11:00 a.m. de este jueves hasta las 11:59 p.m. de este lunes 27 de julio.

De acuerdo con la entidad, la medida se adoptó con base en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que prevén un aumento gradual en la frecuencia y el período del oleaje, generando condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para actividades marítimas y costeras.

Prevén mar de fondo y corrientes de resaca

Sinaproc advirtió que durante los próximos días también se espera el ingreso de un evento de mar de fondo, fenómeno que favorecerá mareas vivas y aumentará el impacto del oleaje sobre la línea costera.

La institución indicó que estas condiciones incrementarán la probabilidad de corrientes de resaca en zonas de playa, por lo que pidió a la población extremar las medidas de precaución.

Recomendaciones a la población

Extremar las medidas de precaución en playas y áreas costeras.

Atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y de los estamentos de seguridad.

Evitar ingresar al mar si se observan fuerte oleaje o corrientes de resaca.

Mantenerse informado sobre las condiciones del tiempo antes de zarpar, en el caso de operadores de embarcaciones artesanales.

Vigilar de forma especial a niños y adultos mayores durante las visitas a zonas costeras.