APAP niega autoría de publicación política que usa su nombre e identidad

La <b>Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP)</b> se pronunció este jueves 23 de julio, para desmentir una publicación que circula en redes sociales y que utiliza el nombre e identidad del gremio para atribuirle una postura crítica hacia el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino.</a></b>A través de un comunicado, la organización aseguró que el contenido difundido <b>no fue elaborado, emitido, aprobado ni autorizado por la APAP</b>, por lo que no representa la posición institucional de la Asociación ni de sus miembros.El gremio rechazó el uso no autorizado de su nombre, imagen e identidad para respaldar opiniones o afirmaciones que, según indicó, nunca fueron sometidas a discusión ni aprobación de su Junta Directiva.