APAP niega autoría de publicación política que usa su nombre e identidad

La Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP) se pronunció este jueves 23 de julio, para desmentir una publicación que circula en redes sociales y que utiliza el nombre e identidad del gremio para atribuirle una postura crítica hacia el presidente de la República, José Raúl Mulino.

A través de un comunicado, la organización aseguró que el contenido difundido no fue elaborado, emitido, aprobado ni autorizado por la APAP, por lo que no representa la posición institucional de la Asociación ni de sus miembros.

El gremio rechazó el uso no autorizado de su nombre, imagen e identidad para respaldar opiniones o afirmaciones que, según indicó, nunca fueron sometidas a discusión ni aprobación de su Junta Directiva.