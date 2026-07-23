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APAP niega autoría de publicación política que usa su nombre e identidad

APAP desmiente publicación en redes sociales y rechaza uso no autorizado de su imagen
APAP desmiente publicación en redes sociales y rechaza uso no autorizado de su imagen Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 15:25
La APAP aseguró que la publicación que circula en redes no fue creada ni aprobada por su Junta Directiva.

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La Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP) se pronunció este jueves 23 de julio, para desmentir una publicación que circula en redes sociales y que utiliza el nombre e identidad del gremio para atribuirle una postura crítica hacia el presidente de la República, José Raúl Mulino.

A través de un comunicado, la organización aseguró que el contenido difundido no fue elaborado, emitido, aprobado ni autorizado por la APAP, por lo que no representa la posición institucional de la Asociación ni de sus miembros.

El gremio rechazó el uso no autorizado de su nombre, imagen e identidad para respaldar opiniones o afirmaciones que, según indicó, nunca fueron sometidas a discusión ni aprobación de su Junta Directiva.

Gremio publicitario aclara postura ante versiones sobre acuerdos con el Gobierno

La publicación en cuestión hace señalamientos relacionados con supuestas promesas del mandatario al sector publicitario y cuestionamientos sobre la distribución de presupuestos de publicidad estatal. Ante ello, la APAP reiteró que cualquier pronunciamiento oficial de la organización surge de acuerdos internos y es comunicado exclusivamente mediante sus canales oficiales.

“La APAP es un gremio empresarial comprometido con la institucionalidad, el respeto y el diálogo constructivo”, destacó la asociación en su mensaje.

Asimismo, exhortó a sus asociados, medios de comunicación y ciudadanía a verificar la información directamente en sus plataformas oficiales y a no atribuirle contenidos difundidos por terceros sin autorización.

Finalmente, la APAP indicó que se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias para proteger su nombre, reputación e imagen institucional.

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