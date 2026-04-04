IMA desmiente retiro de cupos a productores de cebolla en Azuero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) desmintió una publicación que circula en redes sociales sobre el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero, calificándola como falsa y sin fundamento.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado en perjuicio de ningún productor por motivos personales. “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular la gestión institucional con intereses particulares o conflictos individuales”, destacó el IMA.

Asimismo, informó que, en coordinación con la asociación de productores de cebolla de Azuero, se concretó un acuerdo transparente para la compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional, correspondientes al excedente actual de producción.

Esta medida forma parte de una estrategia consensuada que busca atender la sobreoferta del rubro, reducir el riesgo de pérdidas económicas en el sector y contribuir a la estabilidad del mercado nacional.

El IMA también señaló que el producto está siendo distribuido a través de sus puntos de venta y agroferias a nivel nacional, como parte de este acuerdo alcanzado en beneficio del agro panameño y de los consumidores.