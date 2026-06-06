Préstamos nuevos en la banca local de Panamá caen 2.7%: ¿Qué está frenando el dinero fresco?

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, los préstamos nuevos del Sistema Bancario Nacional sumaron $8,607.1 millones, lo que representa una disminución interanual de 2.7% (equivalente a $238.4 millones menos) frente al mismo período de 2025.De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria de abril de 2026 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), esta reducción estuvo explicada por la caída de las colocaciones al sector público, que disminuyeron 19.3% al pasar de $1,199.3 millones en el primer cuatrimestre del año anterior a $968.3 millones en igual lapso de este año.Al excluir el componente institucional, las nuevas colocaciones al sector privado se mantuvieron estables, moviéndose de $7,646.2 millones a $7,638.8 millones, una variación negativa de apenas 0.1%.Esta lectura lleva al regulador a señalar que el sistema mantiene la capacidad de otorgar crédito hacia hogares y empresas, mediante una asignación selectiva concentrada en rubros como comercio —que acumuló $3,918.6 millones, capturando el 45.5% del total de créditos nuevos—, consumo personal (+17.9%) e industria (+45.4%).