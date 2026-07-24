Cancillería confirma muerte de panameño en Rusia; sus restos ya fueron repatriados

El Gobierno de Panamá confirmó este viernes 24 de julio la muerte de un ciudadano panameño en Rusia y la posterior repatriación de sus restos al territorio nacional, tras haberse enlistado para participar en el conflicto bélico bélico que libra ese país contra Ucrania. El vicecanciller de la República, Carlos A. Hoyos, reveló en entrevista con La Estrella de Panamá que la Cancillería gestionó el traslado del cuerpo a petición de los familiares, quienes desistieron de viajar a territorio ruso. “Nosotros tenemos conocimiento de un fallecimiento y desde el momento en que nos enteramos empezamos a hacer las averiguaciones internas para confirmar la identidad (...). Al final, los familiares determinaron que los restos fueran enviados a Panamá”, confirmó el diplomático. Hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores conoce de unos 15 panameños identificados en la zona de conflicto: unos 12 en Rusia y tres solicitudes de asistencia de nacionales ubicados en Ucrania. No obstante, las autoridades no descartan que la cifra real sea mayor debido al carácter clandestino de los reclutamientos.

Investigación previa y reclutamiento por redes sociales

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aclaró que los estamentos de seguridad detectaron estas irregularidades antes de que el tema trascendiera a la luz pública, tras recibir informes de inteligencia sobre ciudadanos contactados por internet. “Con anterioridad conversamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no por lo que vimos en la prensa local, sino por unos informes que llegaron acerca de panameños que estaban participando en el conflicto entre Ucrania y Rusia”, manifestó Ábrego. El titular de Seguridad enfatizó que las pesquisas determinaron que los desplazamientos no contaron con ningún aval gubernamental ni intermediación de los estamentos estatales. “Establecimos claramente que ninguno de ellos tuvo participación estatal. Todo fue producto de chats, de Instagram o de X, donde ellos buscaron, encontraron y posteriormente viajaron para distintas actividades por las que aceptaron un pago”, sostuvo el ministro de Seguridad. Ábrego fue enfático en la naturaleza del enrolamiento: “Entiendo, por lo que ellos mismos escriben, que contactaron a las personas, se les ofreció un dinero por un trabajo, ellos aceptaron y viajaron. Llegaron al país donde se les contrató y empezaron a prestar su servicio. En este caso tenemos que decirlo claro: de mercenarios”. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación confirmó la tarde de este 24 de julio que mantiene abiertas dos investigaciones penales a raíz de denuncias presentadas sobre jóvenes panameños que viajaron al exterior tras recibir ofertas laborales engañosas. El Ministerio Público adelanta diligencias para determinar la posible comisión de delitos dentro del territorio nacional y deslinda responsabilidades en el marco del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, donde ciudadanos panameños habrían resultado afectados.

Perfil de las víctimas y límites legales