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Cancillería confirma que 15 panameños fueron reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

Un panameño falleció y varios están desaparecidos tras ser reclutados para la guerra
Un panameño falleció y varios están desaparecidos tras ser reclutados para la guerra EFE | Esteban Biba/Archivo
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 13:02
Panamá da seguimiento a 15 ciudadanos que fueron reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, informó el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos.

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El vicecanciller de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de al menos 15 ciudadanos panameños que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre los casos registrados, se reporta un fallecido y varias personas desaparecidas.

Hoyos explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a dar seguimiento a esta situación desde noviembre de 2025, cuando conocieron los primeros casos. Desde entonces, indicó, se ha solicitado información a la Embajada de Rusia en Panamá y a la misión diplomática panameña en Moscú para conocer el estado de los ciudadanos involucrados.

“Desde que supimos por primera vez de esta situación empezamos a darle un monitoreo. Hemos solicitado información tanto a la Embajada de Rusia en Panamá como a través de nuestra misión en Moscú, incluyendo reuniones presenciales, y hemos recibido información de distinta índole sobre las personas que están allá. Nos han reportado un fallecimiento y personas desaparecidas”, señaló.

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El vicecanciller afirmó que los casos son diversos. Explicó que algunas personas conocían que viajarían para participar en el conflicto armado, mientras que otras aseguran haber sido engañadas con falsas ofertas de empleo.

“Hay desde personas que sabían exactamente a qué iban, hasta personas que se sienten engañadas y pensaban que trabajarían en seguridad privada o moviendo maquinaria pesada”, manifestó.

Ante esta situación, Hoyos hizo un llamado a la población a desconfiar de ofertas laborales relacionadas con ese tipo de actividades y advirtió sobre los riesgos que representan.

“No los llevan a ver flores, eso te lo puedo garantizar. Hay que tener precaución, porque este tipo de ofertas puede costarles literalmente la vida”, expresó.

El funcionario indicó que el monitoreo de estos casos es complejo, ya que muchos de los reclutados salen del país por vías no oficiales y sin informar a las autoridades panameñas.

“Como llegan de distintas formas, sin que haya una intervención oficial, no son contratos que se notarizan ni son personas que avisan a la Cancillería o a Migración, por lo que es difícil hacerles seguimiento. Además, al encontrarse desplegados en zonas de guerra, la capacidad de intervención del Estado es muy limitada”, concluyó.

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