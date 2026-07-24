Cancillería confirma que 15 panameños fueron reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

El vicecanciller afirmó que los casos son diversos. Explicó que algunas personas conocían que viajarían para participar en el conflicto armado, mientras que otras aseguran haber sido engañadas con falsas ofertas de empleo.<i><b>'Hay desde personas que sabían exactamente a qué iban, hasta personas que se sienten engañadas y pensaban que trabajarían en seguridad privada o moviendo maquinaria pesada',</b></i> manifestó.Ante esta situación, Hoyos hizo un llamado a la población a desconfiar de ofertas laborales relacionadas con ese tipo de actividades y advirtió sobre los riesgos que representan.<i><b>'No los llevan a ver flores, eso te lo puedo garantizar. Hay que tener precaución, porque este tipo de ofertas puede costarles literalmente la vida',</b></i> expresó.El funcionario indicó que el monitoreo de estos casos es complejo, ya que muchos de los reclutados salen del país por vías no oficiales y sin informar a las autoridades panameñas.<i><b>'Como llegan de distintas formas, sin que haya una intervención oficial, no son contratos que se notarizan ni son personas que avisan a la Cancillería o a Migración, por lo que es difícil hacerles seguimiento. Además, al encontrarse desplegados en zonas de guerra, la capacidad de intervención del Estado es muy limitada', </b></i>concluyó.