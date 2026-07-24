Cancillería confirma que 15 panameños fueron reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

El vicecanciller de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de al menos 15 ciudadanos panameños que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre los casos registrados, se reporta un fallecido y varias personas desaparecidas. Hoyos explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a dar seguimiento a esta situación desde noviembre de 2025, cuando conocieron los primeros casos. Desde entonces, indicó, se ha solicitado información a la Embajada de Rusia en Panamá y a la misión diplomática panameña en Moscú para conocer el estado de los ciudadanos involucrados. “Desde que supimos por primera vez de esta situación empezamos a darle un monitoreo. Hemos solicitado información tanto a la Embajada de Rusia en Panamá como a través de nuestra misión en Moscú, incluyendo reuniones presenciales, y hemos recibido información de distinta índole sobre las personas que están allá. Nos han reportado un fallecimiento y personas desaparecidas”, señaló.

Cancillería revela que algunos panameños fueron engañados para ir a la guerra en Ucrania