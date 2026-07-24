Nueva comisión coordinará la atención de las personas en situación de calle en Panamá

La administración del presidente José Raúl Mulino creó la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026, con el objetivo de coordinar las acciones del Estado para atender de manera integral a esta población.

Esta nueva instancia, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tendrá como principal función articular el trabajo de las instituciones públicas y promover una respuesta basada en los derechos humanos, la inclusión social y la coordinación interinstitucional, dejando atrás las intervenciones aisladas.

¿Cuáles serán las funciones de la Comisión?

Entre las responsabilidades que asumirá la Comisión destacan la elaboración de estrategias nacionales para la atención de las personas en situación de calle, la coordinación de servicios especializados entre las entidades del Estado, el seguimiento de los casos atendidos y la recopilación de información que permita diseñar políticas públicas más efectivas.

Asimismo, impulsará acciones orientadas a la prevención, la atención integral y la inclusión social, con el propósito de facilitar la reinserción de esta población y garantizar el acceso a servicios esenciales.

El decreto también establece que la Comisión fortalecerá la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, iglesias y grupos comunitarios que durante años han brindado asistencia a las personas en situación de calle, incorporándolos como aliados permanentes dentro de la estrategia nacional.

Instituciones que integrarán la Comisión

La Comisión estará conformada por entidades con competencias complementarias para ofrecer una atención multidimensional.

El Mides encabezará la coordinación general de la política de protección social; el Ministerio de Salud liderará las acciones relacionadas con la atención médica, la salud mental y el tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral impulsará programas de inserción laboral; el Ministerio de Educación promoverá la reinserción educativa; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano desarrollará programas de capacitación para el empleo.

También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los gobiernos locales y otras entidades públicas que contribuyan a una respuesta coordinada y sostenible.

Un cambio en la política social

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, aseguró que la creación de este organismo representa un cambio estructural en la forma en que el Estado enfrenta esta problemática.

”Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos. Este Decreto refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida”, afirmó.

El Gobierno recordó que las personas en situación de calle suelen enfrentar múltiples factores de vulnerabilidad, como pobreza, desempleo, ruptura de vínculos familiares, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, discriminación y exclusión social. Con la creación de esta Comisión, busca consolidar una política pública permanente que garantice sus derechos, fortalezca la atención integral y promueva su inclusión social.