Asistencia a la mujer rural e indígena y al adulto mayor con una política social construida con una visión integral

A través de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), el Estado ha desembolsado B/. 54,193,470.00, beneficiando a más de 186 mil personas a nivel nacional, de las cuales 22,286 residen en territorios comarcales y zonas de difícil acceso.En una reciente jornada desarrollada en la comarca Ngäbe Buglé, se efectuó un desembolso de B/. 5.8 millones a favor de más de 28,184 beneficiarios, como parte de una estrategia integral que combina asistencia económica con acciones de desarrollo social.Estas acciones se ejecutan con el apoyo de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), mediante ferias agrícolas; el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), con programas de capacitación; y el Ministerio de Salud (MINSA), a través de jornadas médicas, consolidando así un enfoque interinstitucional orientado al bienestar integral de la población.La ministra Beatriz Carles de Arango visitó la comunidad de Peña Blanca, donde sostuvo un encuentro con mujeres emprendedoras de la región. Durante su recorrido, destacó la importancia de 'una política social basada en la cercanía, la escucha y la acción directa en el territorio'.Como parte de esta estrategia, el MIDES, a través de la Dirección de Inversión para el Desarrollo del Capital Social y la Dirección de Inclusión Social, fortalece su apuesta por la capacitación y la transferencia de capacidades como ejes clave para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos. Las beneficiarias acceden a formación técnica en administración de pequeños negocios, manejo de recursos y producción agrícola y avícola, herramientas que les permiten avanzar hacia una inclusión productiva real. Además, cada participante desarrolla un plan de vida que articula sus metas personales con el uso eficiente de los activos recibidos.