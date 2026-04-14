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Universidad de Panamá ocupa el primer lugar nacional en ránking Uniranks 2026

La Universidad de Panamá lidera ranking UNIRANKS 2026 en el país.
La Universidad de Panamá lidera ranking UNIRANKS 2026 en el país. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/04/2026 09:25
La Universidad de Panamá destaca en ránking global por su desempeño académico e investigativo.

La Universidad de Panamá se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en el ránking 2026 elaborado por Uniranks, destacándose entre las universidades evaluadas en el país.

De acuerdo con la información oficial, para la edición 2026 se analizaron más de 37,000 universidades a nivel mundial.

En el caso de Panamá, 34 instituciones de educación superior fueron evaluadas dentro de este estudio, lo que permitió establecer una clasificación comparativa del desempeño académico y estructural de las universidades.

En este contexto, la Universidad de Panamá alcanzó el puesto número uno en el país y se ubicó en la posición 44 dentro de las universidades de América Latina, consolidándose como la institución panameña mejor posicionada en el listado regional.

El informe también destaca que Panamá cuenta con 22 universidades verificadas dentro del ránking, de las cuales dos figuran entre las mejores del país y otras dos se posicionan como referentes a nivel regional.

Ranking 2026 resalta a la Universidad de Panamá por su excelencia académica

En cuanto al desempeño específico de la Universidad de Panamá, el ránking le otorga una posición global de 3159 y una puntuación de 58.72, además de reconocerla como una institución verificada.

Entre los aspectos evaluados se incluyen el bienestar estudiantil, la calidad de las instalaciones, los premios y reconocimientos obtenidos, la empleabilidad de sus egresados, la internacionalización, el rendimiento académico e investigativo, así como su presencia digital.

La casa de estudios superiores también es resaltada por su compromiso con la excelencia académica, la investigación y el servicio comunitario, factores que contribuyen a su posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional.

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