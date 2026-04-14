Universidad de Panamá ocupa el primer lugar nacional en ránking Uniranks 2026

En cuanto al desempeño específico de la Universidad de Panamá, el ránking le otorga una posición global de 3159 y una puntuación de 58.72, además de reconocerla como una institución verificada. Entre los aspectos evaluados se incluyen el bienestar estudiantil, la calidad de las instalaciones, los premios y reconocimientos obtenidos, la empleabilidad de sus egresados, la internacionalización, el rendimiento académico e investigativo, así como su presencia digital.La casa de estudios superiores también es resaltada por su compromiso con la excelencia académica, la investigación y el servicio comunitario, factores que contribuyen a su posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional.