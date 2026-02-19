Esfuerzo y talento: la Universidad de Panamá entre las mejores de Centroamérica

La Universidad de Panamá (UP) ha logrado posicionarse entre las instituciones de educación superior más destacadas de Centroamérica, según lo revela el informe evaluativo QS World University Rankings Latin America and the Caribbean 2026.

Este reconocimiento destaca los avances recientes de la institución en materia de investigación científica. El resultado responde al trabajo coordinado de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Eduardo Flores Castro y el vicerrector académico José Emilio Moreno, junto con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. La universidad cuenta actualmente con un equipo multidisciplinario orientado a la generación de conocimiento. Según informes internos, pese a restricciones presupuestarias históricas, el trabajo del cuerpo profesoral ha permitido fortalecer las actividades de investigación.

En términos de métricas globales específicas, la Universidad de Panamá ha escalado posiciones significativas en el prestigioso ranking QS World University Rankings Latin America and the Caribbean 2026, ubicándose dentro del top 15 regional y reforzando su liderazgo en indicadores de reputación académica y empleabilidad.

Complementariamente, la institución comenzó a figurar en mediciones de alcance global. En el Times Higher Education (THE) Impact Rankings, que evalúa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Universidad de Panamá se ubicó como la institución panameña mejor posicionada, al ingresar al rango de las 600 mejores universidades del mundo en impacto social.

Asimismo, en el ranking Webometrics, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la “primera casa de estudios superiores” mantiene consistentemente el primer lugar a nivel nacional y se sitúa entre las 30 universidades más visibles de Latinoamérica, gracias a la producción digital de sus repositorios científicos y la transparencia de su información académica en la red.

Esta triple validación —regional por QS, de impacto social por THE y de visibilidad web por Webometrics— refleja el posicionamiento de la Universidad de Panamá en distintos indicadores académicos, de impacto social y presencia digital. Los resultados evidencian avances en su proyección regional e internacional y en la visibilidad de su producción científica, así como una mayor participación en redes académicas y espacios de cooperación universitaria.

El impacto de la formación universitaria se refleja en el mercado laboral. Actualmente, más de 300,000 egresados de la Universidad de Panamá se desempeñan en entidades privadas, gubernamentales y empresas transnacionales en diversas disciplinas.

En el ámbito social, la Vicerrectoría de Extensión desarrolla acciones de vinculación con el entorno mediante programas, cursos cortos, talleres y servicios comunitarios, orientados a compartir recursos y conocimientos con la sociedad panameña y promover la relación entre la academia y las comunidades.

Más allá de los indicadores académicos, la Universidad de Panamá ha funcionado históricamente como un espacio de convergencia social y académica. En sus campus conviven diversas corrientes de pensamiento, creencias religiosas e ideologías políticas, en un entorno caracterizado por el pluralismo y el debate universitario.