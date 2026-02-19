OIT: defender los derechos no es un delito

La OIT presentó en febrero de 2026 el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en el marco de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 114.a, que analizó la aplicación de las normas internacionales del trabajo.

En el caso de Panamá se analizó el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (número 87), que Panamá ratificó en 1967.

La Comisión tomó nota de las observaciones conjuntas de varias organizaciones sindicales, entre ellas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), igualmente de las transmitidas por el Gobierno panameño y sus respuestas a las organizaciones sindicales. Este Informe pone la lupa en el Gobierno de Mulino ante la grave persecución sindical y la flagrante violación de los derechos humanos, emitiendo varias observaciones al mismo. Ello corrobora lo que hemos venido denunciando.

Compartimos algunas de las observaciones de las que toma nota la Comisión. En primer lugar, las observaciones contienen alegatos de serias violaciones de los derechos del SUNTRACS y de sus dirigentes por parte de las autoridades públicas (alegatos de criminalización de la actividad del sindicato, de detenciones de dirigentes y de asfixia económica de la organización). La Comisión observa que los referidos alegatos, inclusive la adopción de la Resolución Ministerial número DM-063-2025 que aprueba el procedimiento de consignación y entrega de la cuota sindical en la caja de conciliación del MITRADEL, están siendo examinados por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso número 3456 y que el Comité adoptó un informe provisional al respecto en marzo de 2025.

Con el Informe ha salido a la luz pública la verdad. El Informe observa la política sistemática de persecución sindical en Panamá. La Comisión de experto señala la asfixia económica contra el SUNTRACS y el secuestro de las cuotas de los trabajadores como mecanismo de intento de destruir la organización sindical, criminalizar la huelga y encarcelar a los dirigentes es violar los derechos humanos. Frente a ello, la OIT le recuerda al Gobierno panameño que defender los derechos no es un delito, y solicita se evalúe los cambios en las normas laborales. En el 2027 se espera que el gobierno de Panamá de respuesta al Informe, ante ello, el movimiento sindical está pendiente.

En el informe también se plantean las observaciones en torno a la huelga de los docentes llevada a cabo entre abril y julio de 2025 en defensa al derecho a la jubilación que dio lugar a una represión violenta y sostenida, así como a detenciones arbitrarias contra los educadores. Sobre ello, la Comisión recuerda que el ejercicio pacífico de los derechos sindicales no debe dar lugar a detenciones o encarcelamiento.

En este caso, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, las referidas organizaciones sindicales nacionales e internacionales alegan que, en el transcurso de 2025, se habrían producido, por medio de medidas disciplinarias arbitrarias, la suspensión y reemplazo de 294 docentes por parte del Ministerio de Educación, incluyendo a los líderes sindicales de las principales asociaciones y gremios de educadores del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus observaciones al respecto.

La Comisión toma nota también de las alegaciones de CONUSI acerca de un uso excesivo de la figura del arbitraje obligatorio por parte de la administración del trabajo en varios casos específicos y de la denegación de carácter general expresada por el Gobierno sobre la existencia de dificultades al respecto. La Comisión pide al Gobierno que entable un diálogo con las centrales sindicales sobre las situaciones en cuestión y sobre los criterios utilizados en materia de arbitraje obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.

Es claro que el gobierno empresarial de Panamá se niega a dar respuestas claras a éste y otros pedidos de la Comisión de la OIT, pero la verdad sale a flote, aunque Mulino pretenda ocultarla.