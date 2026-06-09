Gobierno de Mulino destinará $196 millones del Impuesto de Bienes Inmuebles a municipios en 2027

Los municipios de Panamá contarán en 2027 con la totalidad de los recursos estimados provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobara la inclusión de $196 millones en el presupuesto general del Estado para esa vigencia. El anuncio fue realizado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que destacó la medida como un paso significativo para fortalecer las finanzas municipales y consolidar el proceso de descentralización en el país. Según la entidad, la decisión permitirá que los gobiernos locales dispongan de mayores recursos para ejecutar proyectos, mejorar servicios y atender las necesidades prioritarias de sus comunidades.

Un cambio histórico para los gobiernos locales

La incorporación de los $196 millones dentro del presupuesto regular del Estado marca un cambio importante en la distribución de los recursos públicos. De acuerdo con la AND, será la primera vez desde 2021 que los municipios recibirán el monto completo proyectado por concepto de recaudación del IBI. Hasta ahora, parte de estos fondos se asignaban mediante transferencias extraordinarias o mecanismos complementarios, lo que dificultaba la planificación financiera de las administraciones locales. Con el nuevo esquema, los municipios contarán con una fuente de ingresos más estable y predecible, facilitando la elaboración de presupuestos y la ejecución de obras de largo plazo.

Más capacidad para invertir en las comunidades

La medida responde al compromiso del gobierno del presidente José Raúl Mulino de fortalecer la gestión municipal mediante una mayor asignación de recursos económicos. La AND indicó que la transferencia íntegra de los fondos permitirá a los gobiernos locales ampliar su capacidad operativa, impulsar proyectos de infraestructura, mejorar servicios públicos y responder con mayor eficacia a las demandas ciudadanas. Además, la disponibilidad de recursos garantizados ofrece mejores condiciones para la programación de inversiones y la administración responsable de los fondos públicos.

Gestiones ante el MEF