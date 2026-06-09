Gobierno de Mulino destinará $196 millones del Impuesto de Bienes Inmuebles a municipios en 2027

La incorporación de los <b>$196 millones</b> dentro del presupuesto regular del Estado marca un cambio importante en la distribución de los recursos públicos.De acuerdo con la <b>AND</b>, será <b>la primera vez desde 2021 que los municipios recibirán el monto completo proyectado</b> por concepto de recaudación del <b>IBI</b>.Hasta ahora, parte de estos fondos se asignaban mediante transferencias extraordinarias o mecanismos complementarios, lo que dificultaba la planificación financiera de las administraciones locales.Con el nuevo esquema, los municipios contarán con una fuente de ingresos más estable y predecible, facilitando la elaboración de presupuestos y la ejecución de obras de largo plazo.