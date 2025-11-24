Alcaldes exigen al Gobierno entrega completa del IBI: ‘Estamos en pie de guerra’

Las voces municipales coinciden en que el problema no es solo presupuestario, sino estructural. <b>Aunque algunos jefes de distrito, como los de Colón y Arraiján, no pudieron asistir, la alcaldesa Hernández aseguró que existe una alianza activa entre los municipios:</b><i>'Estamos unidos y agremiados. Solo en colectividad vamos a lograr los cambios que necesita una descentralización fuerte'.</i>La alcaldesa cerró con un llamado reiterado a que la transferencia íntegra del IBI se convierta en una práctica sostenida y transparente, ya que, según los alcaldes, la capacidad de resolver los problemas más urgentes de las comunidades depende directamente de ello.