Alcaldes exigen al Gobierno entrega completa del IBI: ‘Estamos en pie de guerra’

Alcaldes y representantes municipales sostuvieron este lunes un reunión clave para reiterar su demanda al Gobierno: que se cumpla con la transferencia completa del Fondo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), recurso que, según señalan, se ha convertido en el principal punto de tensión entre los municipios y el Ejecutivo.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró que las autoridades locales están “en pie de guerra” por lo que consideran un incumplimiento sostenido de la Ley de Descentralización.

”Nos mantenemos firmes con respecto a los fondos que merecen nuestras comunidades y que así lo establece la norma. No podemos bajar la guardia”, afirmó.

Hernández explicó que el encuentro permitió exponer las realidades de municipios grandes y pequeños, y contar con la presencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Según adelantó, el MEF informó que 190 millones de dólares, provenientes de la proyección del IBI, serían entregados como respuesta a las solicitudes. “Esta pelea no ha quedado en saco roto, esperamos que se materialice”, dijo.

Para los alcaldes, la exigencia no busca generar confrontación, sino garantizar que los recursos lleguen a los territorios donde se atienden directamente problemas urbanos, comunitarios y de servicios básicos.

”Quien está más cerca de la comunidad tiene mayor capacidad de brindar asistencia, y esos somos los gobiernos locales”, añadió Hernández.