Petición de asamblea constituyente: en tres meses solo se han recogido 8.777 firmas

<b>La Dirección Nacional de Organización Electoral </b>del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b> informó que el movimiento cuidadano <b>'Movimiento los seiscientos mil, que cambiarán la Constitución'</b> alcanzó 8.777 firmas válidas en su intento por activar una iniciativa cuidadana que permita convocar una Asamblea Constituyente.<b>Estas firmas fueron recolectadas entre el 22 de agosto y el 22 de noviembre de 2025</b>, un periodo de tres meses, lo que representa aproximadamente 94 firmas por día. Lo recolectado por el movimiento ciudadano representa el 1,415% del total necesario.El aviso fue emitido bajo la firma de <b>Rúben D. Gonzáles G., director nacional de Organización Electoral</b>, quien certificó que las firmas son válidas dentro del periodo establecido en el Decreto 9 de 2025.