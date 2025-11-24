Petición de asamblea constituyente: en tres meses solo se han recogido 8.777 firmas

La Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) informó que el movimiento cuidadano “Movimiento los seiscientos mil, que cambiarán la Constitución” alcanzó 8.777 firmas válidas en su intento por activar una iniciativa cuidadana que permita convocar una Asamblea Constituyente.

Estas firmas fueron recolectadas entre el 22 de agosto y el 22 de noviembre de 2025, un periodo de tres meses, lo que representa aproximadamente 94 firmas por día.

Lo recolectado por el movimiento ciudadano representa el 1,415% del total necesario.

El aviso fue emitido bajo la firma de Rúben D. Gonzáles G., director nacional de Organización Electoral, quien certificó que las firmas son válidas dentro del periodo establecido en el Decreto 9 de 2025.