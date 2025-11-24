Diosdado Cabello a los presidentes Mulino y Noboa : ‘Son unos flojos y vagabundos’

Uno de los líderes del régimen venezolano, Diosdado Cabello, lanzó este lunes una serie de descalificaciones contra el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, luego de que se confirmara que formarán parte de la delegación de mandatarios latinoamericanos que acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega el próximo 10 de diciembre.

Cabello los calificó como “flojos”, “vagabundos” y “chulos”, insinuando que buscan “aprovechar diciembre” para viajar. “Como que no tuvieran nada que hacer en sus países”, dijo, agregando que estos presidentes “son unos chulos que no pierden oportunidad para viajar para cualquier lado”.

También cuestionó la motivación del viaje, sugiriendo que el propósito sería disfrutar la temporada invernal en destinos exclusivos.

Además, deslizó dudas sobre si todos lograrán concretar la visita: “Ojalá que consigan pasaje para viajar”, afirmó.

El dirigente oficialista también ironizó sobre el millón de dólares que recibirá Machado junto con el Nobel, entonando la frase “Mi primer millón” y asegurando que ella irá “a disfrutarlo”.

El presidente José Raúl Mulino forma parte de los cinco mandatarios latinoamericanos que acompañarán a Machado en su reconocimiento.