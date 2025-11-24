Diosdado Cabello a los presidentes Mulino y Noboa : ‘Son unos flojos y vagabundos’

Uno de los líderes del régimen venezolano, <a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello</a>, lanzó este lunes una serie de descalificaciones contra el presidente panameño <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino </a>y el presidente de la República del Ecuador, <a href="/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a>, luego de que se confirmara que formarán parte de la delegación de mandatarios latinoamericanos que acompañará a María Corina Machado a recibir el<b> Premio Nobel de la Paz</b> en Noruega el próximo 10 de diciembre.Cabello los calificó como <b>'flojos', 'vagabundos' y 'chulos</b>', insinuando que buscan '<b>aprovechar diciembre'</b> para viajar. 'C<b>omo que no tuvieran nada que hacer en sus países'</b>, dijo, agregando que estos presidentes <b>'son unos chulos que no pierden oportunidad para viajar para cualquier lado'.</b>También cuestionó la motivación del viaje, sugiriendo que el propósito sería disfrutar la temporada invernal en destinos exclusivos.Además, deslizó dudas sobre si todos lograrán concretar la visita: <b>'Ojalá que consigan pasaje para viajar'</b>, afirmó.El dirigente oficialista también ironizó sobre el millón de dólares que recibirá Machado junto con el Nobel, entonando la frase <b>'Mi primer millón'</b> y asegurando que ella irá <b>'a disfrutarlo'.</b>El presidente José Raúl Mulino forma parte de los cinco mandatarios latinoamericanos que acompañarán a Machado en su reconocimiento.