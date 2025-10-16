Presidente Mulino felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025

<b>El presidente José Raúl Mulino</b>, mantuvo este jueves una comunicación telefónica con la <b>líder de la oposición venezolana, María Corina Machado</b>, con el fin de extenderle sus felicitaciones por haber sido galardonada con el <b>Premio Nobel de la Paz 2025.</b>La conversación, que se extendió por aproximadamente veinte minutos, se centró en el significado del reciente reconocimiento internacional. <i>Machado transmitió al presidente Mulino que esta distinción no solo honra a Venezuela, sino también a todos los panameños y ciudadanos latinoamericanos que luchan por defender los valores democráticos en sus respectivas naciones.</i>Machado aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud al mandatario panameño por el inquebrantable apoyo brindado a su causa, destacando especialmente <b>la postura firme y la defensa internacional que Panamá ha mantenido frente al régimen de Nicolás Maduro.</b>El encuentro subraya el compromiso continuo del gobierno panameño con el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el reconocimiento a quienes lideran la defensa de las libertades en la región.