Presidente Mulino felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025

El presidente José Raúl Mulino, mantuvo este jueves una comunicación telefónica con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con el fin de extenderle sus felicitaciones por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La conversación, que se extendió por aproximadamente veinte minutos, se centró en el significado del reciente reconocimiento internacional. Machado transmitió al presidente Mulino que esta distinción no solo honra a Venezuela, sino también a todos los panameños y ciudadanos latinoamericanos que luchan por defender los valores democráticos en sus respectivas naciones.

Machado aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud al mandatario panameño por el inquebrantable apoyo brindado a su causa, destacando especialmente la postura firme y la defensa internacional que Panamá ha mantenido frente al régimen de Nicolás Maduro.

El encuentro subraya el compromiso continuo del gobierno panameño con el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el reconocimiento a quienes lideran la defensa de las libertades en la región.