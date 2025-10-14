El Nobel de Machado inspira un nuevo mensaje de resistencia en Venezuela: ‘Está pasando’

Luego de que la dirigente opositora María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz este viernes 10 de octubre están apareciendo en diferentes sectores de Venezuela pintadas con la frase “está pasando”.

Esta frase tiene su origen en el mensaje que envió Machado tras ganar el galardón otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

Los dirigentes de la oposición al régimen que encabeza Nicolás Maduro han expresado que este es un acto de valentía de los jóvenes que permanecen en Venezuela.

Estos mensajes toman relevancia también en un momento en que fue arrestado un hombre en la isla de Margarita por enviar un mensaje en las redes sociales en el que le daba la bienvenida a las tropas de Estados Unidos.

También diferentes sectores de la sociedad venezolana han reportado que los guardias de la Policía Bolivariana están revisando las conversaciones de WhatsApp de los ciudadanos.

Nicolás Maduro en varias intervenciones le pidió a los venezolanos que no utilizarán WhatsApp porque era una manera de que Estados Unidos los espiara.

Machado cuando conoció que había aparecido una tela desplegada en una de las fachadas de la Universidad Central de Venezuela con el mensaje de que “está pasando” alabó su valentía.

También han aparecido pancartas y pintadas en la pared en la ciudad de Caracas, en el Municipio Libertador y los estados de Lara, Trujillo, Anzoátegui, Guanare y Portuguesa.

De acuerdo con Diosdado Cabello, ellos han recibido notificaciones de ejército y policías que si Estados Unidos atacan a Venezuela ellos se unirán a su lucha.

Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra, aviones y submarinos al sur del Mar Caribe. Además, se estima que hay en la zona más de 10 mil soldados para combatir el envío de drogas a Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump declaró grupos terroristas a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua.

Para la administración Trump, el cártel de Los Soles es liderada por Maduro, Cabello y Vladimiro Padrino López, por los cuales se ofrecen recompensas de 50 millones, 25 millones y 15 millones de dólares, respectivamente para lograr su captura.