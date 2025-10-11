María Corina Machado desde la clandestinidad: ‘La salida del poder de Maduro es inminente’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">La ganadora del Premio Nobel de la Paz y dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado</a>, le dio un ultimátum a Nicolás Maduro este sábado 11 de octubre en el que le recalcó que debe negociar una transición pacífica o tener una salida forzada. El mensaje central de la entrevista de Machado al portal argentino <b>Infobae </b>fue su análisis sobre la situación actual del régimen de Maduro. <i>Machado afirmó que el chavismo ya no es una dictadura convencional, sino una 'dinámica absolutamente criminal' debido a la presencia de los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, considerados terroristas por la administración del presidente Donald Trump, quien dice que envían droga, la cual mata a miles de estadounidesnes.</i>Desde la clandestinidad Machado ofreció una entrevista a <b>Infobae</b> en la que afirmó que la salida del poder de Maduro es inminente.De acuerdo con Machado, el reconocimiento que recibió este 10 de octubre del<b> Comité Noruego del Nobel </b>no es un logro personal, sino un 'impulso monumental' para la lucha de todo un país. <b>'Es un reconocimiento a millones y millones de venezolanos que durante veintiséis años han arriesgado su libertad, su patrimonio, su vida', aseguró al portal de noticias argentino Infobae</b>.Machado, quien desde que ganó el Premio Nobel de la Paz tiene una agencia repleta de entrevistas con medios tanto en español como inglés, dedicó el galardón a las víctimas del régimen.También durante su intervención se acordó de los asesinados, los presos políticos y los millones que fueron forzados al exilio.Se estima que hay más de 8 millones de venezolanos en todo el mundo, los cuales tienen más de 25 años denunciando el régimen chavista, primero liderado por Hugo Chávez y luego por Maduro y Diosdado Cabello.Por Maduro y Cabello hay una recompensa de 50 millones y 25 millones de dólares para lograr su captura y presentarlos ante una corte de Nueva York, porque lideran el cártel de Los Soles.<b>Para Machado, el premio llega en un 'momento crucial' que inyecta una nueva energía a la causa democrática y le otorga una trascendencia global a la lucha de los venezolanos.</b>