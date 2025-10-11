María Corina Machado desde la clandestinidad: ‘La salida del poder de Maduro es inminente’

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, le dio un ultimátum a Nicolás Maduro este sábado 11 de octubre en el que le recalcó que debe negociar una transición pacífica o tener una salida forzada.

El mensaje central de la entrevista de Machado al portal argentino Infobae fue su análisis sobre la situación actual del régimen de Maduro.

Machado afirmó que el chavismo ya no es una dictadura convencional, sino una “dinámica absolutamente criminal” debido a la presencia de los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, considerados terroristas por la administración del presidente Donald Trump, quien dice que envían droga, la cual mata a miles de estadounidesnes.

Desde la clandestinidad Machado ofreció una entrevista a Infobae en la que afirmó que la salida del poder de Maduro es inminente.

De acuerdo con Machado, el reconocimiento que recibió este 10 de octubre del Comité Noruego del Nobel no es un logro personal, sino un “impulso monumental” para la lucha de todo un país.

“Es un reconocimiento a millones y millones de venezolanos que durante veintiséis años han arriesgado su libertad, su patrimonio, su vida”, aseguró al portal de noticias argentino Infobae.

Machado, quien desde que ganó el Premio Nobel de la Paz tiene una agencia repleta de entrevistas con medios tanto en español como inglés, dedicó el galardón a las víctimas del régimen.

También durante su intervención se acordó de los asesinados, los presos políticos y los millones que fueron forzados al exilio.

Se estima que hay más de 8 millones de venezolanos en todo el mundo, los cuales tienen más de 25 años denunciando el régimen chavista, primero liderado por Hugo Chávez y luego por Maduro y Diosdado Cabello.

Por Maduro y Cabello hay una recompensa de 50 millones y 25 millones de dólares para lograr su captura y presentarlos ante una corte de Nueva York, porque lideran el cártel de Los Soles.

Para Machado, el premio llega en un “momento crucial” que inyecta una nueva energía a la causa democrática y le otorga una trascendencia global a la lucha de los venezolanos.