De Caracas a Oslo: María Corina Machado, la dama de hierro venezolana, recibe el Nobel de la Paz 2025

Desde su inhabilitación política hasta su liderazgo en las primarias opositoras, Machado ha encarnado el espíritu civil de un pueblo que rehúsa rendirse. En una de sus frases más recientes, pronunciada antes de una manifestación masiva en Caracas, prometió: 'Este sábado nos vemos todos en las calles y nos seguiremos viendo hasta que Maduro termine de aceptar lo que el mundo sabe, que fue un triunfo contundente de la sociedad venezolana y que Venezuela será libre'.Hoy, el mundo reconoce en ella no solo a una política, sino a una mujer que ha hecho de la resistencia pacífica una herramienta de cambio. Su voz, que alguna vez intentaron silenciar, resuena ahora desde Oslo hasta Caracas, recordando que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia.