Localizan a 16 desaparecidos en Panamá; entre ellos menores bajo Alerta Amber

La Procuradoría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las fiscalías regionales, se logró ubicar a 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidadas en distintos puntos del país.

Según el reporte oficial, entre los días 21, 22 y 23 de noviembre fueron localizadas personas de diferentes edades, desde menores sujetos a Alertas Amber hasta adultos mayores, principalmente en las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Colón y Herrera.

El 21 de noviembre se ubicó a seis personas, entre ellas varios menores de edad bajo Alertas Amber, mientras que el 22 de noviembre se confirmaron seis localizaciones adicionales.

Finalmente, el 23 de noviembre se cerró con cuatro casos más, destacando la recuperación de una niña de 4 años en Chiriquí también bajo Alerta Amber.

Las autoridades reiteraron su compromiso en la búsqueda activa y coordinación interinstitucional para responder a los reportes de desapariciones, al tiempo que recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier caso para facilitar los tiempos de reacción.