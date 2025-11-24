Localizan a 16 desaparecidos en Panamá; entre ellos menores bajo Alerta Amber

<b><a href="/tag/-/meta/procurador-general-de-la-nacion">La Procuradoría General de la Nación (PGN)</a></b> informó que, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y en conjunto con la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ) </a></b>y las fiscalías regionales, se logró ubicar a <b>16 personas</b> que habían sido reportadas como desaparecidadas en distintos puntos del país.Según el reporte oficial, <b>entre los días 21, 22 y 23 </b>de noviembre fueron localizadas personas de diferentes edades,<b> desde menores sujetos a Alertas Amber</b> hasta adultos mayores, principalmente en las provincias de <b>Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Colón y Herrera.</b><b>El 21 de noviembre se ubicó a seis personas, entre ellas varios menores de edad bajo Alertas Amber, mientras que el 22 de noviembre se confirmaron seis localizaciones adicionales</b>. Finalmente, <b>el 23 de noviembre se cerró con cuatro casos más, destacando la recuperación de una niña de 4 años en Chiriquí</b> también bajo <b><a href="/tag/-/meta/alerta-amber">Alerta Amber</a></b>.Las autoridades reiteraron su compromiso en la búsqueda activa y coordinación interinstitucional para responder a los reportes de desapariciones, al tiempo que recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier caso para facilitar los tiempos de reacción.