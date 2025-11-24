Más de 2.000 asegurados colapsan la Ciudad de la Salud por citas médicas del 2026

La mañana de este 24 de noviembre tomó por sorpresa a miles de asegurados que llegaron a la <b><a href="/tag/-/meta/ciudad-de-la-salud">Cuidad de Salud </a></b>y se encontraron con <b>largas filas, retrasos y un proceso desbordado para obtener citas médicas del próximo año</b>. Desde muy temprano, la cantidad de personas superó ampliamente la capacidad del área destinada para ese trámite, <b>generando malestar e incertidumbre entre quienes buscaban atención en alguna de las 24 especialidades que ofrece el complejo.</b>Ante la situación, el director de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/dino-mon">Dino Mon</a></b>, calificó la situación como <i><b>'lamentable'</b></i> y explicó que la apertura de las agendas de citas para 2026 se realizó <b>sin coordinación ni aviso previo a las autoridades correspondientes</b>.Mon detalló que las agendas fueron activadas sin un proceso ordenado por días o especialidades, lo que provocó que miles de personas acudieran al mismo tiempo. Señaló que se esperaba la presencia de unas <b>800 personas, pero más de 2.000 llegaron a la instalación.</b><i><b>'No se hizo ni siquiera con ningún tipo de proceso ordenado por día, por especialidad. Simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es aparentemente responsable. Esto no había ocurrido'</b></i><b>, explicó.</b>El director anunció la apertura de una investigación inmediata para.<i><b>'Yo particularmente me tengo que abrogar a mi persona porque si no puedo de alguna manera estar enterado de que este tipo de cosas van a pasar entonces indudablemente es mi trabajo el que está puesto en el 38. Así que indudablemente vamos a tratar de ver cuáles son las lecciones aprendidas, discutirles con el equipo y que los próximos días indudablemente este proceso ya sea ordenado'.</b></i>