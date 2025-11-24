Más de 2.000 asegurados colapsan la Ciudad de la Salud por citas médicas del 2026

La mañana de este 24 de noviembre tomó por sorpresa a miles de asegurados que llegaron a la Cuidad de Salud y se encontraron con largas filas, retrasos y un proceso desbordado para obtener citas médicas del próximo año.

Desde muy temprano, la cantidad de personas superó ampliamente la capacidad del área destinada para ese trámite, generando malestar e incertidumbre entre quienes buscaban atención en alguna de las 24 especialidades que ofrece el complejo.

Ante la situación, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, calificó la situación como “lamentable” y explicó que la apertura de las agendas de citas para 2026 se realizó sin coordinación ni aviso previo a las autoridades correspondientes.

Mon detalló que las agendas fueron activadas sin un proceso ordenado por días o especialidades, lo que provocó que miles de personas acudieran al mismo tiempo. Señaló que se esperaba la presencia de unas 800 personas, pero más de 2.000 llegaron a la instalación.

“No se hizo ni siquiera con ningún tipo de proceso ordenado por día, por especialidad. Simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es aparentemente responsable. Esto no había ocurrido”, explicó.

El director anunció la apertura de una investigación inmediata para.

“Yo particularmente me tengo que abrogar a mi persona porque si no puedo de alguna manera estar enterado de que este tipo de cosas van a pasar entonces indudablemente es mi trabajo el que está puesto en el 38. Así que indudablemente vamos a tratar de ver cuáles son las lecciones aprendidas, discutirles con el equipo y que los próximos días indudablemente este proceso ya sea ordenado”.