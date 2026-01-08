  1. Inicio
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, entre los presos políticos liberados en Venezuela

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (de izq. a der.): su yerno Rafael Tudares, su esposa Mercedes López y su hija Mariana González López en Venezuela.
Por
Darine Waked
  • 08/01/2026 15:59
Además del familiar del presidente electo también se encuentran Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, entre los excarcelados

El gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de un grupo significativo de presos políticos, incluidos tanto venezolanos como extranjeros detenidos en los últimos años por motivos políticos. Entre los nombres confirmados se encuentra Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo en el exilio Edmundo González Urrutia, cuyo caso había sido uno de los más emblemáticos de la represión política en el país.

Perkins Rocha, vocero y asesor legal del Comando con Venezuela de María Corina Machado, también figura entre las personas que han recuperado su libertad. El letrado había sido detenido desde agosto de 2024 en El Helicoide por acusaciones de conspiración y terrorismo.

La medida fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa señaló que la excarcelación forma parte de “un proceso de reconciliación y convivencia nacional” tras un periodo de intensas tensiones políticas. Junto a Tudares y Rocha, también fue liberado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, entre otros

El caso de Rafael Tudares: un símbolo de detenciones arbitrarias

Rafael Tudares Bracho, abogado venezolano de 46 años, fue detenido el 7 de enero de 2025 en Caracas cuando se encontraba llevando a sus dos hijos pequeños al colegio. Hombres encapuchados, identificados por testigos como agentes estatales, lo interceptaron en plena vía pública y se lo llevaron sin explicación oficial, un episodio que fue ampliamente denunciado por su familia como una detención arbitraria y forzada.

Durante más de diez meses, su paradero permaneció en gran medida desconocido, lo que llevó a organizaciones de derechos humanos a clasificar su situación como una de aparente desaparición forzada, ya que su esposa, Mariana González, no recibió información clara sobre su ubicación o estado.

En diciembre de 2025, se informó que en un procedimiento judicial señalado por familiares y abogados como irregular y sin defensa adecuada, Tudares fue condenado a 30 años de prisión bajo cargos como terrorismo, conspiración y asociación criminal, acusaciones que sus allegados y organismos internacionales calificaron de políticamente motivadas.

La liberación de Tudares, Rocha y Guanipa representa un viraje significativo en su caso tras la considerable presión de grupos de derechos humanos, la comunidad internacional y líderes políticos opositores que habían elevado repetidamente su situación como muestra de los abusos del sistema de justicia venezolano.

Un amplio grupo de excarcelaciones

El anuncio de Rodríguez no detalló el número total de excarcelaciones, pero sí confirmó que entre los liberados figuran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros que habían sido clasificados como presos políticos por ONG y medios. Entre los casos de liberados se encuentran activistas, dirigentes políticos y presos cuya detención había generado llamados internacionales de atención.

Entre los extranjeros que habrían sido liberados se mencionan ciudadanos españoles que estuvieron detenidos en años recientes bajo cargos que sus gobiernos consideraron infundados —uno de los cuales fue ampliamente confirmado por medios europeos como parte de la acción gubernamental más reciente.

Las liberaciones se producen en un contexto de alta presión política interna y externa, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la transición política que ha generado tensiones entre autoridades chavistas y opositores, así como entre el propio gobierno y la comunidad internacional. Este proceso de excarcelaciones busca aliviar la crítica global sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, aunque analistas advierten que la liberación debe ser total y acompañada de reformas estructurales para ser considerada un avance duradero.

