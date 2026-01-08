Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, entre los presos políticos liberados en Venezuela

El gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de un <b>grupo significativo de presos políticos</b>, incluidos tanto venezolanos como extranjeros detenidos en los últimos años por motivos políticos. Entre los nombres confirmados se encuentra <b>Rafael Tudares Bracho</b>, yerno del presidente electo en el exilio <b>Edmundo González Urrutia</b>, cuyo caso había sido uno de los más emblemáticos de la represión política en el país.<b>Perkins Rocha</b>, vocero y asesor legal del Comando con Venezuela de <b>María Corina Machado</b>, también figura entre las personas que han recuperado su libertad. El letrado había sido detenido desde agosto de 2024 en El Helicoide por acusaciones de conspiración y terrorismo. La medida fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Rodríguez</b>, quien en rueda de prensa señaló que la excarcelación forma parte de 'un proceso de reconciliación y convivencia nacional' tras un periodo de intensas tensiones políticas. Junto a Tudares y Rocha, también fue liberado el dirigente opositor <b>Juan Pablo Guanipa</b>, entre otros