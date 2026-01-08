Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, entre los presos políticos liberados en Venezuela

El gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de un grupo significativo de presos políticos, incluidos tanto venezolanos como extranjeros detenidos en los últimos años por motivos políticos. Entre los nombres confirmados se encuentra Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo en el exilio Edmundo González Urrutia, cuyo caso había sido uno de los más emblemáticos de la represión política en el país. Perkins Rocha, vocero y asesor legal del Comando con Venezuela de María Corina Machado, también figura entre las personas que han recuperado su libertad. El letrado había sido detenido desde agosto de 2024 en El Helicoide por acusaciones de conspiración y terrorismo. La medida fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa señaló que la excarcelación forma parte de “un proceso de reconciliación y convivencia nacional” tras un periodo de intensas tensiones políticas. Junto a Tudares y Rocha, también fue liberado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, entre otros

El caso de Rafael Tudares: un símbolo de detenciones arbitrarias

Rafael Tudares Bracho, abogado venezolano de 46 años, fue detenido el 7 de enero de 2025 en Caracas cuando se encontraba llevando a sus dos hijos pequeños al colegio. Hombres encapuchados, identificados por testigos como agentes estatales, lo interceptaron en plena vía pública y se lo llevaron sin explicación oficial, un episodio que fue ampliamente denunciado por su familia como una detención arbitraria y forzada. Durante más de diez meses, su paradero permaneció en gran medida desconocido, lo que llevó a organizaciones de derechos humanos a clasificar su situación como una de aparente desaparición forzada, ya que su esposa, Mariana González, no recibió información clara sobre su ubicación o estado. En diciembre de 2025, se informó que en un procedimiento judicial señalado por familiares y abogados como irregular y sin defensa adecuada, Tudares fue condenado a 30 años de prisión bajo cargos como terrorismo, conspiración y asociación criminal, acusaciones que sus allegados y organismos internacionales calificaron de políticamente motivadas. La liberación de Tudares, Rocha y Guanipa representa un viraje significativo en su caso tras la considerable presión de grupos de derechos humanos, la comunidad internacional y líderes políticos opositores que habían elevado repetidamente su situación como muestra de los abusos del sistema de justicia venezolano.

Un amplio grupo de excarcelaciones