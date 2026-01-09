Foro Penal de Venezuela confirma 8 excarcelaciones

La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó la noche de este jueves 8 de enero la liberación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, según informó Blu Radio.

Sin embargo, Alfredo Romero, director de Foro Penal, confirmó este 9 de enero que solo se han producido 8 excarcelaciones de presos políticos.

La Casa Blanca afirmó que estas liberaciones evidencian la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en las inmediaciones del Fuerte Tuina.

Entre los primeros liberados figuran el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, y cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, de doble nacionalidad.

Cerca de la medianoche también fue liberado Larry Arcesio Osorio, sargento mayor de Segunda del Ejército venezolano, detenido el 6 de agosto de 2021 por el Sebin en un caso vinculado a la ONG Fundaredes.

Osorio había sido trasladado desde Apure hasta El Helicoide y permanecía detenido acusado de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio.

Su detención ocurrió cuando las autoridades buscaban a su hermano, Rubén Darío Osorio, activista de Fundaredes, sin que Larry Osorio estuviera directamente vinculado a la ONG.

Tras recuperar su libertad, Enrique Márquez, detenido durante un año, declaró: “Ya terminó todo”.

Al anunciar las excarcelaciones, el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, aseguró que el objetivo es promover la “convivencia pacífica” en el país.