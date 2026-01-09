Foro Penal de Venezuela confirma 8 excarcelaciones

<b>La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó la noche de este jueves 8 de enero la liberación de un 'número importante' de personas detenidas por razones políticas</b>, según informó Blu Radio.Sin embargo, <b>Alfredo Romero, director de Foro Penal, confirmó este 9 de enero que solo se han producido 8 excarcelaciones de presos políticos</b>.<b>La Casa Blanca afirmó que estas liberaciones evidencian la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela</b>, tras <b>la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en las inmediaciones del Fuerte Tuina</b>.Entre los primeros liberados figuran <b>el excandidato presidencial Enrique Márquez</b>, <b>el dirigente político Biagio Pilieri</b>, colaborador de María Corina Machado, <b>y cinco ciudadanos españoles</b>, entre ellos <b>la activista Rocío San Miguel</b>, de doble nacionalidad.Cerca de la medianoche también fue liberado <b>Larry Arcesio Osorio, sargento mayor de Segunda del Ejército venezolano</b>, detenido el 6 de agosto de 2021 por el Sebin en un caso vinculado a la ONG Fundaredes.Osorio <b>había sido trasladado desde Apure hasta El Helicoide</b> y permanecía detenido <b>acusado de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio</b>.Su detención ocurrió cuando las autoridades <b>buscaban a su hermano, Rubén Darío Osorio</b>, activista de Fundaredes, <b>sin que Larry Osorio estuviera directamente vinculado a la ONG</b>.Tras recuperar su libertad, <b>Enrique Márquez, detenido durante un año, declaró: 'Ya terminó todo'</b>.Al anunciar las excarcelaciones, <b>el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez</b>, hermano de la mandataria interina, aseguró que <b>el objetivo es promover la 'convivencia pacífica' en el país</b>.