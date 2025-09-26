Hija de González Urrutia niega conocer el paradero de su esposo preso hace más de 8 meses

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reiteró este viernes que desconoce el paradero de su esposo, Rafael Tudares, desde que fue arrestado hace más de ocho meses.

En su cuenta de X, insistió que Tudares fue detenido de manera “arbitraria” y considera que está en “desaparición forzada”, ya que asegura no se ha informado su sitio de reclusión.

“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, subrayó. Asimismo indicó que, durante el mismo período, no ha podido entregar medicinas ni otros insumos a su esposo.

El pasado 16 de septiembre, González Urrutia pidió a los “Gobiernos democráticos del mundo” que asuman una “posición firme” para exigir el “cese inmediato” de las “detenciones arbitrarias” en su país, que consideró como “crímenes”.

“Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los Gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes”, manifestó entonces en un video que acompañó un comunicado, difundido en sus redes sociales.

González Urrutia mencionó el caso de su yerno, a quien denuncia como detenido de “manera injusta” desde el pasado 7 de enero, y dijo que esta experiencia personal lo “obliga a reafirmar” su “compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que atraviesan el mismo sufrimiento”.

El pasado 23 de junio, Mariana González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”

Ese mes reiteró que su esposo no tiene “nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad”, en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.