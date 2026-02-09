Senniaf y Mides inician reunión extraordinaria por denuncias en CAI de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciaron ofialmente la reunión extraordinaria que convocaron este lunes para tratar las denuncias en el Centro de Atención Integral (CAI), ubicado en Tocumen.

“El MIDES advierte que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará total y transparentemente con las autoridades competentes”, indicó la entidad.

La junta directiva de la Senniaf está conformada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, así como por el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

El caso salió a la luz luego que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, hiciera una inspección realizada en el CAI de Tocumen, donde se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, sin cumplir con los estándares adecuados de protección.