Primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 será el 26 de febrero, confirma el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal del año 2026 se realizará el 26 de febrero, como parte de las estrategias para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria en el país.

El MEF informó que el cierre de urnas será el 19 de febrero de 2026, una semana antes de la realización del sorteo, por lo que exhortó a los ciudadanos a entregar sus facturas con antelación para garantizar su participación.