Primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 será el 26 de febrero, confirma el MEF

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> confirmó que el primer sorteo de la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> del año 2026 se realizará el 26 de febrero, como parte de las estrategias para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria en el país.El MEF informó que el <b>cierre de urnas será el 19 de febrero de 2026, </b>una semana antes de la realización del sorteo, por lo que exhortó a los ciudadanos a entregar sus facturas con antelación para garantizar su participación.