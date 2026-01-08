  1. Inicio
Información útil

Primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 será el 26 de febrero, confirma el MEF

Por
Emiliana Tuñón
  • 08/01/2026 12:37
Los sobres deberán ser depositados en los buzones autorizados, ubicados en centros comerciales y oficinas de la DGI a nivel nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal del año 2026 se realizará el 26 de febrero, como parte de las estrategias para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria en el país.

El MEF informó que el cierre de urnas será el 19 de febrero de 2026, una semana antes de la realización del sorteo, por lo que exhortó a los ciudadanos a entregar sus facturas con antelación para garantizar su participación.

Así puedes participar en la Lotería Fiscal con facturas autorizadas

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI), permite la participación de los ciudadanos que presenten cinco facturas fiscales válidas, emitidas por equipos fiscales autorizados.

Para concursar, las facturas deben colocarse en un sobre cerrado, acompañado de la información del participante: nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Los sobres deberán ser depositados en los buzones autorizados, ubicados en centros comerciales y oficinas de la DGI a nivel nacional.

