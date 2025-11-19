Lotería Fiscal de Panamá: MEF confirma fecha del último sorteo del año y detalles para participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el último sorteo de la Lotería Fiscal del año 2025 se llevará a cabo el martes 30 de diciembre.

Según informó la entidad, para este sorteo serán válidas todas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que también cerrarán las urnas de participación.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos entrarán automáticamente en el sorteo, que se realizará conforme a las fechas programadas por el MEF. En total, se entregarán B/.110,000.00 en premios distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

Quienes deseen participar deberán depositar sus sobres hasta el lunes 22 de diciembre en los puntos habilitados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y en los centros comerciales autorizados a nivel nacional.