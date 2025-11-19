  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Lotería Fiscal de Panamá: MEF confirma fecha del último sorteo del año y detalles para participar

El MEF anunció la fecha del último sorteo del año de la Lotería Fiscal en Panamá.
El MEF anunció la fecha del último sorteo del año de la Lotería Fiscal en Panamá. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 14:59
El MEF reveló cuándo será el cierre de urnas y cuáles facturas serán válidas para participar en el último sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el último sorteo de la Lotería Fiscal del año 2025 se llevará a cabo el martes 30 de diciembre.

Según informó la entidad, para este sorteo serán válidas todas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que también cerrarán las urnas de participación.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos entrarán automáticamente en el sorteo, que se realizará conforme a las fechas programadas por el MEF. En total, se entregarán B/.110,000.00 en premios distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

Quienes deseen participar deberán depositar sus sobres hasta el lunes 22 de diciembre en los puntos habilitados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y en los centros comerciales autorizados a nivel nacional.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá?

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

Reunir 5 facturas fiscales originales y legibles.

Colocarlas en un sobre junto a los siguientes datos personales:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

-Depositar el sobre en las urnas oficiales de la DGI o en los centros comerciales autorizados.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

VIDEOS
Lo Nuevo