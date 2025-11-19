Lotería Fiscal de Panamá: MEF confirma fecha del último sorteo del año y detalles para participar

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> anunció que el último sorteo de la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> del año 2025 se llevará a cabo el <b>martes 30 de diciembre.</b>Según informó la entidad, para este sorteo serán válidas todas las facturas emitidas <b>entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025</b>, fecha en la que también cerrarán las urnas de participación.Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos entrarán automáticamente en el sorteo, que se realizará conforme a las fechas programadas por el MEF. En total, se entregarán B/.110,000.00 en premios distribuidos de la siguiente manera:<b>5 premios de B/.10,000.00</b><b>10 premios de B/.5,000.00</b><b>10 premios de B/.1,000.00</b>Quienes deseen participar deberán depositar sus sobres hasta el lunes 22 de diciembre en los puntos habilitados por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> y en los centros comerciales autorizados a nivel nacional.