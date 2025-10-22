  1. Inicio
¡Atención! Lotería Fiscal de Panamá: Plazo para depositar tus facturas vence este jueves 23 de octubre

Las urnas para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá cerrarán el jueves 23 de octubre.
Emiliana Tuñón
  • 22/10/2025 11:01
Aún tienes tiempo, las personas que deseen participar del segundo sorteo de la Lotería Fiscal tendrán plazo hasta el jueves 23 de octubre para depositar sus sobres.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en el centro comercial Megamall, a partir de la 1:30 p.m.

Para este sorteo, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre, fecha en la que cerrarán las urnas a nivel nacional.

Todos los participantes que cumplan con los requisitos entrarán automáticamente en el sorteo, el cual se realizará según las fechas establecidas por el MEF. Los premios son:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

Pasos para participar de la Lotería Fiscal de Panamá?

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

Reunir 5 facturas fiscales originales y legibles.

Colocarlas en un sobre junto a los siguientes datos personales:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

-Depositar el sobre en las urnas oficiales de la DGI o en los centros comerciales autorizados.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

