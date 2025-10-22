¡Atención! Lotería Fiscal de Panamá: Plazo para depositar tus facturas vence este jueves 23 de octubre

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en el centro comercial Megamall, a partir de la 1:30 p.m.

Para este sorteo, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre, fecha en la que cerrarán las urnas a nivel nacional.

Todos los participantes que cumplan con los requisitos entrarán automáticamente en el sorteo, el cual se realizará según las fechas establecidas por el MEF. Los premios son:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00