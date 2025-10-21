Lotería Fiscal en Panamá: ¿Cómo y dónde depositar sobres del segundo sorteo?

La Lotería Fiscal de Panamá es organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tiene como objetivo premiar a las personas que solicitan facturas, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

Los ciudadanos interesados en participar podrán depositar sus sobres en las agencias regionales de la DGI y en los centros comerciales habilitados para la recolección.