Lotería Fiscal en Panamá: ¿Cómo y dónde depositar sobres del segundo sorteo?

La <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> de Panamá es organizada por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI</a></b>) del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> y tiene como objetivo premiar a las personas que solicitan facturas, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras.Los ciudadanos interesados en participar podrán depositar sus sobres en las <b>agencias regionales de la DGI</b> y en los <b>centros comerciales habilitados</b> para la recolección.