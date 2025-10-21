  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Lotería Fiscal en Panamá: ¿Cómo y dónde depositar sobres del segundo sorteo?

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el jueves 30 de octubre.
Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el jueves 30 de octubre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2025 08:52
Las urnas para participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal cerrarán el jueves 23 de octubre y solo serán válidas facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

La Lotería Fiscal de Panamá es organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tiene como objetivo premiar a las personas que solicitan facturas, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

Los ciudadanos interesados en participar podrán depositar sus sobres en las agencias regionales de la DGI y en los centros comerciales habilitados para la recolección.

Datos que no deben faltar en el sobre para participar

Estos son los cinco datos que no pueden faltar en tu sobre de la Lotería Fiscal de Panamá:

-Nombre completo

-Número de cédula

-Teléfono (preferiblemente celular)

-Correo electrónico-Dirección física

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

El sorteo ofrecerá atractivos premios en efectivo: cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.

Lo Nuevo