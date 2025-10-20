¿Ya participaste en la Lotería Fiscal de Panamá? Las urnas cierran el jueves 23 de octubre

El cierre de urnas del segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el jueves 23 de octubre de 2025, y el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el jueves 30 de octubre de 2025.

Es importante señalar que para el segundo sorteo, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre: