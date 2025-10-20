  1. Inicio
PANAMÁ

¿Ya participaste en la Lotería Fiscal de Panamá? Las urnas cierran el jueves 23 de octubre

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo a finales del mes de octubre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/10/2025 09:40
La Lotería Fiscal tiene como objetivo premiar a las personas que solicitan, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

El cierre de urnas del segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el jueves 23 de octubre de 2025, y el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el jueves 30 de octubre de 2025.

Es importante señalar que para el segundo sorteo, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

¿Dónde puedo depositar los sobres para participar de la Lotería Fiscal?

La DGI ha habilitado agencias regionales y centros comerciales para que los contribuyentes depositen sus sobres con las facturas:

Centros comerciales:

-Albrook Mall

-Los Andes Mall

-Town Center Costa del Este

-Westland Mall Premiun Outlets

-Soho City Center

-Altaplaza Mall

-Santiago Mall (Veraguas)

-Megamall (Panamá Este)

-Atrio Costa del Este

-Colón 2000 (Colón)

-Chiriquí Mall (Chiriquí)

-Plaza Terronal (Chiriquí)

Federal Mall (Chiriquí)

-Centro Comercial de Los Pueblos (Juan Díaz)

-Balboa Boutiques

El sorteo ofrecerá atractivos premios en efectivo: cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.

