¿Ya participaste en la Lotería Fiscal de Panamá? Las urnas cierran el jueves 23 de octubre

La DGI ha habilitado agencias regionales y centros comerciales para que los contribuyentes depositen sus sobres con las facturas:<b>Centros comerciales:</b>-Albrook Mall-Los Andes Mall-Town Center Costa del Este-Westland Mall Premiun Outlets-Soho City Center-Altaplaza Mall-Santiago Mall (Veraguas)-Megamall (Panamá Este)-Atrio Costa del Este-Colón 2000 (Colón)-Chiriquí Mall (Chiriquí)-Plaza Terronal (Chiriquí)Federal Mall (Chiriquí)-Centro Comercial de Los Pueblos (Juan Díaz)-Balboa BoutiquesEl sorteo ofrecerá atractivos premios en efectivo: <b>cinco premios de B/.10,000.00</b>, <b>diez premios de B/.5,000.00</b> y <b>diez premios de B/.1,000.00</b>.