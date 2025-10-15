Lotería Fiscal de Panamá: requisitos y 5 datos esenciales para ganar con tus facturas

La DGI anunció que las urnas para depositar los sobres de participación en el próximo sorteo oficial cerrarán el <b>jueves 23 de octubre</b>, una semana antes de la fecha programada para la realización del evento.Los ciudadanos interesados en participar podrán entregar sus sobres en las <b>agencias regionales de la DGI</b> y en los <b>centros comerciales habilitados</b> para la recolección.De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los participantes que cumplan con los requisitos establecidos <b>entrarán automáticamente en el sorteo</b>, que se llevará a cabo conforme a las fechas oficiales del calendario de actividades.El sorteo ofrecerá atractivos premios en efectivo: <b>cinco premios de B/.10,000.00</b>, <b>diez premios de B/.5,000.00</b> y <b>diez premios de B/.1,000.00</b>.