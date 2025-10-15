Lotería Fiscal de Panamá: requisitos y 5 datos esenciales para ganar con tus facturas

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Estos son los cinco datos que no pueden faltar en tu sobre de la Lotería Fiscal de Panamá:

La Lotería Fiscal en Panamá , es organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tiene como objetivo premiar a quienes solicitan y presentan facturas válidas, fomentando así la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

Cierran las urnas para el sorteo de la DGI el próximo 23 de octubre

La DGI anunció que las urnas para depositar los sobres de participación en el próximo sorteo oficial cerrarán el jueves 23 de octubre, una semana antes de la fecha programada para la realización del evento.

Los ciudadanos interesados en participar podrán entregar sus sobres en las agencias regionales de la DGI y en los centros comerciales habilitados para la recolección.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los participantes que cumplan con los requisitos establecidos entrarán automáticamente en el sorteo, que se llevará a cabo conforme a las fechas oficiales del calendario de actividades.

El sorteo ofrecerá atractivos premios en efectivo: cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.